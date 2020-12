Goretzka, contra la ultraderecha de Alemania: "AfD es una vergüenza, relativiza el Holocausto"

Fútbol y política se entremezclan en ocasiones. Y esto no sucede siempre por algo necesariamente negativo. En esta ocasión, Leon Goretzka ha dado un paso adelante para criticar al partido Alternativa para Alemania (AfD) y lo ha hecho sin reparos el jugador del Bayern Múnich.

En declaraciones para el diario Welt am Sonntag, Goretzka ha señalado que este tipo de partidos son "una vergüenza" para su país. En especial se muestra dolido porque resten importancia a lo sucedido en el Holocausto. "La crisis del coronavirus ha dejado muy claro qué tipo de partido son. Es una vergüenza para Alemania", ha comenzado diciendo.

"En su momento, critiqué a AfD porque eran evidentes sus contradicciones. Es un partido apoyado por gente que niega el coronavirus y que relativiza el Holocausto", ha añadido un Goretzka que ya desde hace tiempo viene protagonizando un intercambio de golpes con los simpatizantes de este grupo extremista de la nación germana.

Una manifestación del AfD Reuters

AfD se autodenomina como "la alternativa" en Alemania, pero el futbolista del Bayern y de la Mannschaft está decidido a plantar cara, hasta el punto de asegurar que va a intentar por todos los medios convencer a sus compañeros de profesión para que se manifiesten, al igual que él, de forma pública contra este partido extremista.

"Vivimos en una democracia que nada ni nadie puede romper", ha afirmado de manera rotunda. A continuación, Leon Goretza ha recordado una frase de Fritz Walter. El que fue campeón con la selección de Alemania en el Mundial de 1954, el primero conquistado por los germanos, aseguró en su día que los futbolistas eran "ministros de Relaciones Exteriores en pantalones cortos".

A tenor de estas palabras de Fritz Walter, el ahora jugador del Bayern Múnich ha desvelado su intención. "Debemos aprovechar la atención que suscitamos para dar a conocer estos temas y luchar públicamente contra ellos", ha señalado el exfutbolista del Schalke.

Marcado

Una de las experiencias vitales que más ha marcado a Goretzka fue el encuentro que mantuvo con Margot Friedländer, superviviente del Holocausto que estuvo arrestada en el campo de concentración de Theresienstadt: "Hablar con una superviviente del Holocausto fue una experiencia que me dejó helado. Incluso trajo consigo la Estrella de David. Me dijo que depende de nuestra generación que lo que ocurrió entonces no vuelva a suceder nunca más y por eso lucha ella todos los días".

"No soy un político, soy un ciudadano normal al que le importa el mundo que le rodea", ha sentenciado un Leon Goretza muy comprometido con su país y con el pasado, con que no se olvide el pasado para que no se vuelva a revivir algo así nunca más. De hecho, ha dicho que todos deberían visitar en alguna ocasión un campo de concentración.

