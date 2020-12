Rummenigge: "¿Alaba al Madrid? "Es libre de negociar con quien quiere a partir del 1 de enero"

Karl-Heinz Rummenigge ha vuelto a hablar sobre la situación de David Alaba. El polivalente futbolista austriaco acaba contrato con el Bayern Múnich el próximo mes de junio. Sin vistas a renovar, el defensa -que puede hacer las veces de central, lateral e incluso de mediocentro- podrá negociar con cualquier club a partir del comienzo de este año 2021.

Este domingo, la entrevista de Rummenigge para el medio Sport 1 ha visto la luz. En ella, el directivo del equipo alemán ha señalado que tiene muchas dudas respecto a si será posible la reanudación de las negociaciones para una posible prolongación del contrato del jugador.

También ha sido preguntado por los rumores que colocan a Alaba en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. El exfutbolista ha señalado que no conoce estas especulaciones, pero que la situación contractual del austriaco permite que pueda negociar con otro equipo a partir del 1 de enero.

Alaba durante un entrenamiento del Bayern Reuters

"El Bayern hizo todo lo posible para llegar un acuerdo. Mantuvimos muchas conversaciones, pero queríamos una respuesta por su parte hasta finales de octubre. No ocurrió y no sé si volveremos a retomar las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta reflejó lo mucho que sentimos por él. Pero no la aceptó", ha asegurado el director general del Bayern Múnich.

Puerta abierta

Rummenigge también ha dejado claro que Alaba puede acabar en el Santiago Bernabéu: "No conozco los rumores. Es libre de negociar con quien quiera a partir del 1 de enero". Acabar en el Real Madrid siempre y cuando el club blanco acometa su firma a partir de junio y el jugador ni renueve con el Bayern ni se comprometa con otro equipo.

No es seguro que vaya a vestir la elástica blanca, aunque el conjunto merengue es la primera opción para el internacional austriaco, quien ya en el pasado ha estado relacionado con el Real Madrid en más de una ocasión. Aunque el defensa también es seguido de cerca por clubes de la talla del Chelsea o el PSG. Además de haber sido también colocado en la órbita del Barcelona.

Alaba, con el Bayern Múnich Reuters

El principal dolor de cabeza para los clubes que intenten el 'sí, quiero' de David Alaba es que el futbolista podría llegar a pedir una ficha de 20 millones de euros. Una cifra muy importante y más después del complicado año 2020 para todas las instituciones futbolísticas por la crisis de la Covid-19. A su favor cuenta que su club de destino no tendría que abonar nada por su fichaje al quedar libre el 30 de junio.

