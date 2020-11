Alaba, fichaje a coste cero: los rivales del Real Madrid

Uno de los nombres propios de la actualidad del mercado de fichajes es el de David Alaba. El defensa acaba contrato en el próximo mes de junio y a partir de enero será libre para negociar con cualquier club. Ahí es donde ha entrado en escena el Real Madrid. El club blanco y el zaguero han sido relacionados en varias ocasiones y ahora, con el acuerdo que le une al Bayern Múnich está a punto de extinguirse, las especulaciones han ido en aumento.

El propio futbolista ya ha dejado ver en alguna otra ocasión su admiración por el Real Madrid, pero será dentro de unos meses cuando llegue la hora de la verdad. Algunos medios han relacionado su posible llegada dependiendo de lo que pase con Sergio Ramos, quien está pendiente de renovar y, tal y como ha publicado EL BERNABÉU, es lo que acabará ocurriendo.

La llegada de Alaba no dependería así del futuro de Ramos. Desde hace varios meses, el conjunto merengue está pendiente del mercado de defensas y el austriaco es uno de los destacados de la lista. Ya se ha hablado de Koundé o Upamecano e incluso de Skriniar. Pero a coste cero, la opción del todavía futbolista del equipo bávaro va tomando forma.

Rivales

El Real Madrid no estaría solo si decide tentar a David Alaba. Otros importantes clubes del Viejo Continente también permanecen atentos a lo que pase entre el defensa y el Bayern Múnich. Hace ya algunas semanas se apuntó que podría haber Clásico también en el mercado de fichajes por el austriaco, y es que el Barcelona no da con la tecla en su defensa.

David Alaba durante un partido del Bayern Reuters

Más recientemente se han apuntado otros dos nombres a la lista de pretendientes del futbolista: PSG y Chelsea. Alaba no es solo todo un campeón de Europa, sino que también ha sido uno de los zagueros más destacados del planeta fútbol en los últimos cursos. A sus 28 años es todo un veterano, al que todavía le quedan muchas temporadas al más alto nivel en la élite.

Culebrón en Alemania

El cruce de declaraciones entre Alaba y el Bayern Múnich ha acabado con la ruptura de las negociaciones. Fue Bild el que destapó la caja de los truenos. El diario germano reveló en el mes de octubre que el jugador había rechazado la tercera oferta de renovación que le habían puesto sobre la mesa en el Allianz Arena.

Hebert Hainer, presidente del club, confirmó la noticia en el medio BR: "Le presentamos una oferta muy buena y justa, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren. Le dijimos al agente de Alaba, durante la reciente reunión, que nos gustaría contar con una respuesta a finales de octubre. Necesitamos poder hacer planes en una posición tan importante".

David Alaba, en un partido del Bayern Múnich EFE

"No escuchamos nada de él hasta el sábado. Hasan Salihamidzic, se puso en contacto con su agente y la respuesta fue que la oferta seguía sin satisfacerles y que debíamos pensárnoslo más. Entonces, decidimos retirar la oferta completamente", añadió después. Pero tras esto fue Alaba el que tomó la palabra: "Me enteré por las noticias. Para mí, fue una situación excepcional. Queda por ver cómo seguirá la cosa. En tan poco tiempo no pude pensarlo a fondo".

Pese a estar abierto a las negociaciones, tal y como confirmó Alaba al señalar que estaba muy feliz en Múnich, su situación no se ha resuelto y sigue con paso firme en la rampa de salida. Habrá que esperar a los próximos meses para ver cómo se resuelve el culebrón, pero nadie en Europa duda de que el fichaje de Alaba es bueno, bonito... y gratis.

