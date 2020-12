Simeone: "Zidane transmite seguridad y confianza, es un ganador, alguien admirable"

El Atlético de Madrid tiene este sábado una prueba de fuego para medir sus opciones reales de optar al título de liga. Se enfrentará al que, probablemente, pueda ser junto a la Real Sociedad su mayor rival por el título, el Real Madrid. Además, el choque tendrá el picante especial que siempre le pone un derbi.

El encuentro es muy diferente a lo que parecía que sería hace tan solo un par de semanas. El Real Madrid llega tras dos victorias seguidas y con el cartel de ser el único equipo español que ha conseguido pasar como primero de grupo en la fase de grupo de la Champions. Por ello, los de Zidane llegan con ánimos renovados y habiendo salvado una vida.

El técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha analizado el choque contra los blancos que se disputará este sábado a las 21:00 horas y en el que colchoneros y merengues medirán sus fuerzas en un compromiso que se antoja clave. El entrenador argentino ha hablado sobre sus jugadores y también sobre la actualidad del Real Madrid, en especial sobre el técnico blanco Zinedine Zidane.

Favorito para LaLiga

"No suelo opinar de las opiniones de los colegas. Cada uno tiene una opinión formada y la desarrolla como la entiende. Respeto cualquier opinión, sea positiva o negativa".

"Es un partido muy bonito, con futbolistas fantásticos en los dos equipos. El Madrid lleva muchísimos años compitiendo, se siente admiración por el rival, los futbolistas que tienen y se mantienen vigentes pese a su edad. Siguen compitiendo con la juventud en la cabeza y eso es de admirar, más allá de que sea un rival histórico. Queremos llevar el partido a donde podamos hacer daño y será un partido muy bonito".

El estado de Herrera

"El camino se lo diré a los futbolistas en consecuencia de lo que vemos que podamos hacer daño. Como cualquiera de los futbolistas, está con condiciones de jugar. Los partidos nos permiten cinco cambios y eso es bueno cuando un grupo está bien como el nuestro. Esperamos mantener esa confianza de quien entra y quien sale para seguir respondiendo como equipo".

El nivel de Suárez

"Todos pasan por distintas etapas. No nos olvidemos que viene de tener el coronavirus, el último partido había sido en Ecuador y ha estado 20 días sin competir. Es normal que cada uno necesite su tiempo para la mejor situación. Es muy importante para nosotros, tiene el gen del gol dentro y es un partido muy importante para él y para el equipo. Ojalá que el tiempo que esté en el campo pueda dar lo mejor para el equipo".

Luis Suárez entrenando con el Atlético de Madrid Atlético de Madrid

"Está claro que no comentaré la formación. Me conocen bastante, no tengo ninguna mala suerte, tengo suerte de tener futbolistas que compiten muy bien en un club que tienen que dar el máximo y es el único camino que conozco, dar el máximo y servir al equipo. En ese lugar hay muchos, el otro día entraron muy bien Herrera y Correa, valoro el espíritu de los que salieron los últimos minutos como Lodi, Lemar y Torreira y es el único camino para jugar en equipo. Necesitamos de todos".

El papel de Koke

"Necesitamos de él esa misma entrega e ilusión de jugar cada partido. Gracias por todo lo que nos está dando y que no baje nada".

La imagen del equipo

"La temporada pasada nos sirvió para ir creciendo con un montón de futbolistas que hoy tienen mejor versión en cada uno de ellos. Eso nos ha hecho crecer, especialmente desde cuando se paró la competición por el virus".

Así ve al Madrid

"El Madrid ha mejorado en los últimos partidos. Tuvo buen partido en Sevilla, con seguridad defensiva. Ha crecido atrás, trata de presionar en el campo rival hasta con duelos de uno a uno y luego retrocede para protegerse y aprovechar la velocidad de Vinicius, Rodrygo o Lucas. Asensio tiene un juego diferente y ese crecimiento lo estamos viendo en los últimos partidos. Sacaremos de lo mejor que ha mostrado el rival las cosas que podemos poner a disposición nuestra".

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Benzema por su gol al Borussia REUTERS

"Lo único que sé es lo que manejamos desde hace nueve años. Cada partido lo entendemos como tal y mañana no cambiaremos la forma de jugar del partido a partido. Que se opine del rival de distintas situaciones no nos cambia. Esperemos llegar el partido a donde queremos".

Lo mejor de Zidane

"Los que mejor pueden opinar son los futbolistas, que conviven con él y es muy difícil desde fuera opinar de lo que se ve hacia fuera. Creo que lo más importante que tenemos los entrenadores es hacia dentro. Transmite seguridad, confianza y fue un futbolista ganador y ahora un entrenador ganador. Lo muestra con respeto y es admirable".

