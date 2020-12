Vinicius recuerda sus batallas en los derbis: "Me hicieron más de 20 faltas y me mordieron"

Vinicius Junior estará presente en el derbi de este sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los blancos se enfrentan a su rival de la capital a las 21:00 horas y el futbolista brasileño espera ser de la partida como ya lo fue en los últimos dos partidos del equipo blanco ante el Sevilla y ante el Borussia Monchengladbach, las otras dos finales ganadas por los de Zinedine Zidane.

Como parte de la serie-documental sobre su carrera que está emitiendo a través de las redes sociales, Vinicius cuenta como fue su llegada al Real Madrid y las sensaciones que tuvo en los primeros entrenamientos que realizó con la primera plantilla del equipo blanco y en los primeros partidos que defendió el escudo de la entidad merengue.

Sin embargo, a pesar de que Vinicius debutó en partido oficial con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid de la mano de Julen Lopetegui y en el Santiago Bernabéu, el brasileño ya sabía lo que era enfrentarse al equipo rojiblanco, algo que pudo experimentar nada más llegar a España, en la corta etapa que pasó en el Real Madrid Castilla.

Vinicius debuta en partido oficial con el Real Madrid

Fue, seguramente, uno de los primeros grandes partidos que hizo el brasileño tras su llegada a la capital de España anotando dos goles, uno de ellos por la escuadra, y en el que tuvo que sufrir la hostilidad de la defensa colchonera que le hizo uno de los marcajes más férreos que ha recibido en toda su vida, y eso que en Brasil ya le pegaban de lo lindo.

Vinicius recuerda aquel partido de forma muy especial aunque admite que sufrió por la gran cantidad de faltas y de patadas que le dieron. Sabían que era un jugador muy desequilibrante y quisieron atarle en corto. No obstante, alguno de sus marcadores se extralimitó mucho más allá de lo que debe ser el fútbol como deporte de contacto.

"Yo pensaba que la rivalidad era más entre los primeros equipos, pero me hicieron más de 20 faltas... ¡me intentaron morder! En el momento pensé que no podía ser nada, pero después ves el vídeo e intentó morderme. Y me sacaron amarilla a mí". Así narra Vinicius cómo recuerda aquel partido que fue la especial bienvenida a España que le tenía preparada el conjunto rojiblanco en un partido que verdaderamente lamentable y vergonzoso por la dureza y la poca deportividad con la que se emplearon los defensores atléticos.

Que siga la racha

Sin embargo, Vinicius tiene un buen recuerdo de los partidos contra el Atlético de Madrid ya que los resultados que ha cosechado contra los rojiblancos no han sido malos, por eso desea que la racha continúe durante mucho tiempo: "Desde que llegué al Real Madrid nunca he perdido contra el Atlético, espero que se mantenga toda mi carrera".

Rodrygo y Vinicius, durante un entrenamiento del Real Madrid

No obstante, el futbolista brasileño ex del Flamengo no solo recuerda sus primeros partidos con la camiseta blanca, sino que también tiene grabada en su mente y en su memoria la sensación que le dieron los jugadores del primer equipo la primera vez que pudo entrenar con ellos, algo que no olvidará nunca.

"Cuando llegué muchos jugadores estaban volviendo, por la Copa del Mundo, y todos tenían un ritmo mucho más alto que el mío. Siempre que volvía del entrenamiento pensaba 'No voy a conseguir jugar aquí'". Algunos de aquellos jugadores como Varane o Modric habían llegado hasta la gran final del campeonato del mundo.

