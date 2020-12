El seleccionador islandés de fútbol femenino dimite tras discutir borracho con sus jugadoras

En el deporte y en el fútbol es muy importante saber perder. Quizás es más importante aun, sobre todo dependiendo de la regularidad con que se haga, saber ganar. Pero la competición provoca que sea tan importante saber perder, saber ganar y saber celebrar. Y eso es algo que no ha sabido hacer Jon Thor Hauksson.

El técnico de la selección femenina de Islandia protagonizó un gravísimo episodio justo después de que sus chicas consiguieran el pase a la Eurocopa de 2022, un hito que fue muy celebrado dentro del vestuario, pero que a Jon Thor Hauksson se le fue completamente de las manos hasta protagonizar un hecho absolutamente bochornoso.

El entrenador de la selección islandesa femenina perdió completamente los papeles y tuvo una fuerte bronca con sus jugadores tras lograr la clasificación para el torneo europeo. Sin embargo, la discusión no estaba provocada por algún lance del partido, sino por el importante estado de embriaguez que padecía el técnico.

Jón Thór Hauksson tras un partido

Lejos de abrir una botella de champán para celebrar el triunfo, Jon Thor Hauksson se cogió una melopea terrible y no tuvo otra manera de celebrarlo que pagarlo con sus propias jugadoras. Este hecho provocó la ruptura total con el vestuario y la destrucción de una armonía que existía en el vestuario.

Islandia consiguió vencer a domicilio a Hungría y con ello certificaron su billete para el torneo continental que se celebrará en el año 2022. Sin embargo, al seleccionador nacional no le sentó nada bien la victoria ni la importante cantidad de alcohol ingerida. Después de dicha discusión, todo ha salido a la luz y al técnico no le ha quedado más remedio que dimitir e intentar desaparecer del plano futbolístico durante un tiempo para superar la vergüenza sufrida.

Ahora, Jon Thor Hauksson ha querido pedir perdón a su manera y explicar lo sucedido y por qué actuó de esa manera, algo que ha terminado provocando que haya dimitido de su cargo después de un error casi imperdonable al ser protagonista de un hecho completamente lamentable.

Disculpas y dimisión

"Siempre me he centrado en ser claro con los jugadores que he entrenado, elogiando y criticando con el objetivo de ayudarles a hacerlo aún mejor y así fortalecer al equipo. Sin embargo, talestales conversaciones no pertenecen a una celebración como esta y en absoluto bajo la influencia del alcohol".

"Allí fallé como entrenador del equipo y no debería haber discutido el rendimiento y el entrenamiento de jugadoras individuales en estas circunstancias. Fue un error del que asumo toda la responsabilidad y me he disculpado con el equipo y con las jugadoras en persona". Así pedía perdón Jon Thor Hauksson.

Las jugadoras de Islandia celebran su pase a la Euro 2022 Twitter (@footballiceland)

"En los últimos días, mis conversaciones con las jugadoras del equipo me han llevado a la conclusión de que será difícil recuperar la confianza necesaria entre un entrenador y sus futbolistas. El equipo y su éxito es lo que importa y ahora se enfrenta a importantes preparativos para el Campeonato de Europa".

De esta forma, confirmaba los rumores sobre su dimisión: "En tal situación, es aconsejable para todas las partes que un nuevo entrenador se haga cargo y comience a prepararse para este importante torneo. Por ello, he llegado a un acuerdo con KSI (la Federación Islandesa de Fútbol) para dimitir como entrenador de la selección nacional. Le deseo lo mejor al equipo y a sus jugadoras y confío en que el equipo pueda lograr buenos resultados en la Euro".

