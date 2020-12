La figura de la mujer y cómo usar el fútbol para derribar barreras en Oriente Próximo

Hablar de la mujer en algunos países, como los de Asia Occidental, es hacerlo de ciudadanos de segunda. No hace tanto, se debatió sobre si las mujeres debían acceder o no a los estadios de fútbol. Pero hay figuras que luchan en primera línea y ese es el caso de la siria Maha Janoud.

Su amor por el fútbol no es cosa de un día. Llegó a representar a su país durante seis años. "No fue fácil jugar al fútbol, pero nuestro deseo, dedicación y pasión por el fútbol nos empujó a perseguir nuestros sueños", ha dicho Janoud. Con su equipo, alcanzó a colocar a las suyas hasta la tercera posición del Campeonato Femenino de la Federación de Fútbol de Asia Occidental.

Después de colgar las botas, se sacó el título de entrenador, en el 2005, y es miembro del Comité de Fútbol Femenino de la AFC. Como técnico, su gran desafío llegó, tras años de arduo trabajo y de imponer su figura sobre las creencias, al dirigir al Al-Muhafaza de la Primera División de la Liga Siria en Damasco.

Consiguió así convertirse en la primera entrenadora y en su debut logró diez victorias, aunque se quedaron sin ascenso a la Premier League del país por haber cosechado únicamente una derrota. Un reto y también un periodo de aprendizaje el entrenar a un equipo masculino.

Aunque también tuvo que hacer frente a los prejuicios: "La experiencia de entrenar a un equipo masculino fue muy extensa y útil. Mucha gente me preguntó cómo podía ser entrenadora de un equipo masculino y cómo se sentía ser la única mujer del equipo". "No hay diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de coaching", ha querido dejar claro Maha Janoud.

Contra la historia

Una carrera continua la de Janoud contra la historia de Asia Occidental. Si derribó barreras convirtiéndose en la primera entrenadora de un equipo masculino en Oriente Próximo, luego lo hizo al conseguir el puesto de Directora de Fútbol Femenino de la Federación Omaní de Fútbol. Es desde esta posición donde quiere fraguar el gran cambio.

El principal es impulsar el fútbol femenino en países en los que las mujeres no gozan de todos los derechos. "Hubo algunas críticas negativas, claro, pero la mayoría lo aceptó, de forma muy positiva", ha afirmado sobre su etapa como entrenadora, pero ahora, con su nuevo puesto, espera seguir dando pasos adelante en su cultura.

Maha Janoud, exfutbolista siria y entrenadora

"A través de mi experiencia e investigación, descubrí que hay muchas niñas, entrenadoras y árbitras apasionadas por el fútbol en Omán. Esto indica que el fútbol femenino se está desarrollando y las asociaciones miembro están comenzando a otorgar gran importancia a la promoción del fútbol femenino en Asia occidental", ha asegurado sobre su proyecto.

"Agradezco a la Asociación de Fútbol de Omán por su confianza. Como todos sabemos, el fútbol debe comenzar desde la base, por lo que debemos concentrarnos en las jugadoras jóvenes fomentando, desarrollando y organizando competiciones para ellas, y ayudando a los clubes de Asia occidental a lanzar el fútbol femenino en todas las categorías de edad", ha continuado Janoud.

Inspiración

A través de la campaña 'It's My Game' de la AFC se quiere abrir un nuevo camino para las futuras generaciones: "Hoy podemos ver a muchas chicas que quieren jugar al fútbol. Esto está sucediendo en todas partes de Asia, Asia occidental y Europa. Mi sueño es ver la profesionalidad en el fútbol femenino en Asia Occidental, y que podamos estar al mismo nivel con equipos profesionales de alta calidad, en las eliminatorias asiáticas y mundiales, y jugando en la Copa del Mundo".

En los últimos tiempos, en países como Omán se está produciendo un incremento del número de futbolistas, entrenadoras e incluso árbitras. Y Janoud tiene un plan estudiado para fomentar que esto sigue siendo así: "Asia occidental y los países árabes en general necesitan un plan completo e integral aplicable en el marco de los recursos disponibles. Dentro de pocos años no será una sorpresa asistir a un cambio rápido y tremendo, para bien, del fútbol femenino".

Maha Janoud es todo un ejemplo para todas las mujeres, a la que no le ha importado tenerlo todo en contra para conseguir un sueño, un objetivo. "Una de las cosas que he aprendido del fútbol es que nada es imposible y la sociedad no puede decidir lo que queremos y nos gusta", ha afirmado la exfutbolista que marca el futuro de millones de mujeres en Oriente Próximo.

Plan de desarrollo

La FIFA ha puesto de relieve el proyecto de Janouad y ha publicado los puntos del proyecto del plan de desarrollo del fútbol femenino en Omán:

- Concentrarse en conseguir entrenadoras de nivel C en todo Omán

- Activación de centros de formación para las niñas (sub12)

- Activación del fútbol escolar para las sub14 y sub16, y creación de torneos nacionales.

- Desarrollar un equipo de ojeadores para detectar talentos y desarrollarlos.

- Aspirar a tener equipos sub15, sub16, sub21 y de categoría absoluta en cinco años.

- Formación para los profesores de las escuelas y evaluación cada tres meses, proporcionándoles apoyo cuando lo necesiten.

- Los planes de la selección dependerán de los talentos que se descubran cuando se active el torneo escolar.

- Desarrollo de entrenadoras, árbitras, jugadoras, fisioterapeutas...

[Más información: FIFA propone una baja por maternidad que asegure el salario de las futbolistas]