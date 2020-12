El Villarreal encuentra el gol a última hora y pasa de ronda en la Europa League

Victoria del Villarreal en la penúltima jornada de la Europa League ante un Sivasspor que no creó peligro. Los de Emery no terminaron de gustarse, pero en el tramo final intensificaron su ofensiva y vieron portería a 15 minutos para el final para firmar su billete a la siguiente ronda. [Narración y estadísticas: Sivasspor 0-1 Villarreal]

El cuadro de Emery, que en el resto de sus partidos había lucido una gran potencial ofensiva, se quedó sin acierto y sin apenas ocasiones ante el Sivasspor. El cuadro turco, de hecho, se plantó en el césped en busca de un juego rápido y de ida y vuelta que pudiera crear huecos en la defensa amarilla. Antes del minuto cinco ya habían tanteado la portería de Rulli.

Sin embargo, no había claridad alguna. Las ocasiones no llegaban. Mucho toque e intentos de internada, pero los porteros apenas tenían que esforzarse más allá de alguna salida para despejar. Las intenciones del Sivasspor se borraron muy rápido y fue el Submarino Amarillo quien, aunque poco, creó más peligro en el área rival.

Primero en el 18' de partido con un centro por banda que remató Jaume Costa al palo que dejaba al Villarreal muy cerca del 0-1. Poco después, en el 28', el cuadro de Emery volvía a rozar el gol con un córner que desembocó en un balón suelto que nadie terminó de rematar.

Metían miedo, pero los remates a portería brillaban por su ausencia. El partido no estaba lúcido y los turcos se resignaban a anotar en alguna acción aislada. El Villarreal controlaba el juego, pero las sensaciones no eran satisfactorias para los de Emery y Kubo, una de sus brújulas del centro del campo, no despuntaba como en otras ocasiones.

El Villarreal disputa su encuentro de Europa League ante el Sivasspor Reuters

Al final...gol

Más de lo mismo tanto del Sivasspor como del Villarreal tras la salida de vestuarios. Sin cambios en las tácticas, el cuadro amarillo se hacía con el control y mando del encuentro mientras los locales reducían sus oportunidades a contraataques o acciones sueltas. Si no se producían, el empate a cero no les disgustaba.

Bien por presión o por relajación del rival, el Submarino Amarillo empezó a rondar la portería paulatinamente. De menos a más, comenzando con un centro de Chukwueze en el 52' que nadie remata y terminando por el tanto del mismo jugador. Una acción perfecta donde Trigueros puso un balón al hueco, Costa centró con un pase raso ideal y Chukwueze no perdonaba con toda la portería para él.

La acción bien podría haber sido de VAR, pero al no existir no había discusión. Además, las imágenes parecían indicar que estaba en línea en el primer pase. Estaba todo hecho. El Villarreal lograba ese tanto que había empezado a buscar a 20 minutos para el final y aseguró el billete como primero de grupo para los dieciseisavos.

Sivasspor 0-1 Villarreal

Sivasspor: Sammassa, Caner Osmanpaça, Appindangoyé, Camara, Ziya Erdal; Fajr, Cofie (Claudemier, m.82), Gradel, Yalçin (Arouna Kone, m.77), Oztekin y Yatabaré (Ninga, m.80).



Villarreal: Rulli, Peña, Funes Mori, Foyth, Jaume Costa (Estupiñán, m.77); Coquelin (Trigueros, m.68), Iborra, Álex Baena (Parejo, m.68); Kubo (Yeremi, m.58), Chukwueze (Gerard Moreno, m.77)y Fer Niño.



Gol: 0-1, 75' Chukwueze.



Árbitro: Duje Strukan (CRO). Amonestó por el Sivasspor a Fajr y Appindangoyé, y por el Villarreal a Peña.



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa disputado en el estadio Yeni 4 Eylul Stayumu de Sivas