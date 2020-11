Luis Enrique quiere títulos con España: "Nos van a valorar por las grandes competiciones"

España encara una nueva jornada de la UEFA Nations League ante un rival complicado como Suiza. Una selección que, pese a no estar cosechando buenos resultados, sí que está dejando grandes sensaciones sobre el terreno de juego. Una situación que en muchas ocasiones hace confiarse al rival y que, sin embargo, mantiene en alerta a todos los entrenadores. También a Luis Enrique.

El técnico de la Selección, en la rueda de prensa previa a este primer partido del parón, destacó que Suiza "es una selección que no especula" y que "ataca". La idea es recibir a un rival "muy parecido" al que visitó Madrid. "Es una de las mejores selecciones de Europa" si se habla del trabajo colectivo y "de las más trabajadas".

Sus dos empates y dos derrotas en los cuatro partidos disputados de la UEFA Nations League no reflejan como debería el potencial de los suizos, pero quizás sí lo haga el escaso -2 que tienen de balance entre goles anotados (5) y los recibidos (7). "Veo lo que hacen en el campo y no tienen fallo", incidió Luis Enrique. Tanto que a España le "costó un hueco ganarles" en la primera vuelta.

La parte positiva para Suiza es que gracias a sus dos puntos cosechados, y a la igualdad que hay en el resto del grupo, aún puede quedar primera si suma dos triunfos y espera pinchazos de sus rivales. "Se puede hacer esa valoración de que no gana, pero yo miro cosas y veo a uno de los equipos más trabajados", ha insistido el seleccionador nacional.

Luis Enrique, sobre el esquema táctico, destacó que España deberá "presionar en campo contrario" para "tener mucho tiempo el balón". A pesar de que en defensa "genera más huecos", su objetivo es "tener siempre el balón" para dominar sin mayores problemas. Algo que ante Holanda provocó varios agujeros en la zona defensiva y que hizo saltar las alarmas. No en el seleccionador, que defendió ante los medios que "lo que pasa es que a veces el partido se vuelve loco" cuando los rivales "presionan arriba". "Tenemos armas para evitarlo", confió.

Una de las claves está en Pau Torres. Hombre de moda en la Selección y que salió a la palestra durante la comparecencia. Según Luis Enrique, su ideal sería "tener el balón en campo contrario todo el partido". Y, ahí, Pau Torres tiene hueco. El central del Villarreal, en boca del seleccionador, "puede mejorar en todos los aspectos" a pesar de que "lo que está haciendo es espectacular". Su "sentido táctico, trabajo en la marca y en la presión" son algunas de sus principales cualidades. Incluso bromeó: "Es alto, guapo, buen chaval. Lo tiene todo".

Táctica

Dos dudas tácticas fueron explicadas por el seleccionador. Luis Enrique, sobre la delantera, aclaró que puede jugar tanto con un falso nueve como con un delantero centro puro. Más ahora, cuando la falta de gol se está consolidando como uno de los problemas del combinado nacional. Su decisión "depende del estado de forma" y del rival, así como de los seleccionados. "No me cierro ni a un nueve fijo ni a un falso nueve". Morata, por tanto, no es su única opción.

Respecto al esquema, Luis Enrique destacó que se está jugando con un 4-3-3 pero que "el posicionamiento cambia mucho durante el partido". Todos los sistemas que puede emplear "tienen ventajas e inconvenientes".

Objetivo: títulos

El seleccionador sabe que el fútbol español tiene el potencial suficiente como para pelear por títulos. Ese es el objetivo a corto y largo plazo. Competir al máximo nivel e ir ascendiendo en el ansiado ranking FIFA. "Se lo dije a los jugadores, había que subir", ha desvelado Luis Enrique en rueda de prensa. "Queremos pelear por títulos". Y para ello hay que ir "acumulando buenos resultados" que generen confianza. "Por lo que nos van a valorar es por lo que hagamos en grandes competiciones".

