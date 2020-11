El tío de Griezmann echa más leña al fuego: "Con Messi sé lo que pasa dentro..."

Más leña al fuego. La relación entre Leo Messi y Antoine Griezmann sigue dando de qué hablar y es que han aparecido nuevas críticas al delantero argentino provenientes del entorno del ariete galo. Si hace unos días era su exagente el que atacaba al '10' del Barcelona, ahora ha sido un familiar del ex del Atlético de Madrid que carga con la misma dureza contra el capitán azulgrana.

El Chiringuito de MEGA enseñó este miércoles un fragmento de un documental emitido en Francia que trata sobre los primeros meses de Griezmann en el Barça. El tío del futbolista francés toma la palabra y enseña a todos la realidad de su sobrino en el comienzo de su aventura culé: "Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año", dice.

Y, entonces, ataca directamente a Leo: "Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Entonces ¿Qué está pasando dentro? Hay cosas que no siempre se pueden decir. Básicamente, en el Barça no se trabaja lo suficiente y básicamente los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas. Así que es evidente que si no se trabaja... Antoine necesita trabajar aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien", comenta el tío de Griezmann.

Abrazo de Messi y Griezmann para celebrar el gol del Barcelona en la Champions League Reuters

Malas noticias para Griezmann, que esta semana también vio como su exrepresentante y descubridor, Eric Olhats, fue bastante claro respecto a Messi: "Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él", dijo una persona que conoce bien a Griezmann.

Por otro lado, la selección francesa de fútbol cayó este miércoles por 0-2 ante una ordenada Finlandia, en un encuentro amistoso en el que los locales echaron de menos a varias de sus figuras, si bien los que saltaron al campo no dejaban de tener mucho más prestigio y caché que sus rivales.

Dejar la selección

Francia se mostró constante pero sin imaginación. Sin Mbappé ni Griezmann le falta gol, algo que no puede compensar el músculo del medio campo, mientras que la defensa pierde muchos enteros sin Varane, Kimpembe ni Hernandez. Su tío también confiesa en el documental que Griezmann casi deja la selección tras el Mundial de 2018: "Se dijo a sí mismo que iba a dejar paso a los jóvenes, aunque aun no fuera mayor. En su cabeza estaba listo para dejarlo", señala.

