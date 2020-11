Morata: del "siempre seré del Atlético" al equipo en el que quiere retirarse... y nadie espera

Álvaro Morata ha hablado en El Partidazo de COPE tras su regreso a la Selección. El delantero de la Juventus vuelve a hablar del Atlético de Madrid y aclara cómo se produjo su salida del equipo colchonero. No cierra las puertas a volver al conjunto del Wanda Metropolitano, pero reconoce que le gustaría retirarse en otro club cuyo nombre sorprenderá a más de uno.

¿Mal recuerdo en el Atleti?

"Es difícil de explicar. Me molesta que cada cosa que digo haya que hacer una noticia. Nunca he dicho que estuviera mal en el Atlético. Simeone merece todos mis respetos. Mi mujer no me aguanta ya de ver tantos partidos del Atleti y celebrar los goles. Me alegro de que les vaya bien".

Su salida del Atleti

"Cada uno busca sus opciones y lo mejor en ese momento era que me fuera a la Juve . Tenía a los niños apuntados en el cole en Madrid. Lo normal es que el club busque la mejor solución. No voy a decir el por qué o el por qué no. Me duele leer ciertos titulares que se burlan de que este agradecido a los clubes en los que he estado. Siempre se tiene un equipo desde que eres pequeño y yo soy y seré del Atlético. Quiero que quede muy claro que estoy agradecido al Atleti".

Equipo para retirarse

"La última camiseta que me gustaría vestir es la del Getafe. Tengo muy buena relación con el presidente y con la gente de allí. Creo que gracias a ellos soy el jugador que soy".

Relación con Simeone

"Tengo muy buena relación con el Cholo y le deseo lo mejor. Nunca se sabe si volveremos a coincidir. No sé si volveré a vestir la camiseta del Atlético. Yo ahora estoy muy bien y muy tranquilo, pero nunca se sabe".

Regreso a la Juventus

"Son las situaciones que se dan. Creo que hacía mucho tiempo o nunca he jugado más de seis partidos con más de 70 minutos. He madurado tarde y uno aprende de cada una de las etapas".

Álvaro Morata, con la Juventus Reuters

Luis Suárez, su sustituto

"Los números hablan por él. Es uno de los mejores del mundo, y ha estado en el top 3 de mejores delanteros en los últimos años".

El Real Madrid

"No tengo ninguna espinita con el Madrid porque si no hubiera jugado allí no hubiera estado en la Juve o en el Atlético".

El Atleti, la Champions y La Liga

"Ojalá una final contra el Atlético, aunque mejor contra otro equipo porque sería muy duro marcarles. Ojalá el Atleti pueda ganar LaLiga. Tiene que pelear por ella y por todo. Está jugando muy bien. Le veo mejor que al Real Madrid y al Barça".

Progresión de Joao Félix

"Me esperaba su rendimiento. Hace falta dos entrenamientos para darse cuenta de que es muy bueno. El año pasado tuve conversaciones con él y me alegro de que le esté yendo bien. Sólo él se puede poner un techo".

