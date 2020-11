Donato se sincera: de los insultos racistas de Simeone a las peleas con Luis Aragónes

Donato Gama da Silva. Un nombre muy conocido para todos los aficionados al fútbol español en los 80. Pasó por las filas del Deportivo de La Coruña y también por el Atlético de Madrid. Coincidió con referentes de los banquillos como Luis Suárez y compartió terreno de juego con otros como Simeone, actual entrenador rojiblanco.

En su memoria hay imágenes que forman parte del fútbol nacional. Y, para recordarlas y exponerlas al público, ha participado en el canal Ídolos, de YouTube, donde ha relatado tanto sus vivencias con Luis Aragónes como la peor cara de un Cholo Simeone que llegó a llamar "negro cabrón" a Rivaldo. Por aquel entonces, palabras que se dejaban pasar. Hoy en día, sin embargo, implicarían una dura sanción y hasta el rechazo de gran parte de la afición.

Donato subraya especialmente el honor de haber coincidido con Luis Aragónes. El que fuera entrenador del Atlético, y también seleccionador con España, tenía carácter. Su forma de ser era imprevisible, pero mejor no ponerle de mal humor. Pese a ello, el brasileño le respondió durante una de sus broncas.

Luis Aragónes, según el exjugador, es "el mejor entrenador" con el que ha trabajado. "Transmitía seguridad", "siempre defendía a los jugadores" y a su lado aprendió "mucho". El técnico era "la persona con la que más relación tenía" cuando puso fin a su carrera como jugador. "Como persona fue un grandísimo amigo", apunta Donato.

En su recuerdo siempre habrá dos grandes broncas. Una de ellas llegó tras fallar un penalti en un partido de pretemporada. Al perdonar una vez, Donato no quiso tirar otra pena máxima. Y Luis Aragónes se lo echó en cara. "Quien no falla el penalti es el cura de mi pueblo porque nunca los tira". En otra ocasión, Luis echó en cara una derrota a la plantilla. Les dijo que no valían, que no eran nadie. Y Donato estalló.

"Le dije que tampoco era así, que antes éramos unos fenómenos y ahora no valíamos para nada. O una cosa u otra". Palabras arriesgadas para decírselas a un técnico tan temperamental. Donato relata que todos se quedaron en silencio y que Aragónes escuchó sus palabras. Poco después, el jugador acudió a perdirle perdón. Y Luis fue como Luis: "No tienes que pedir perdón, hablaste lo que tenías que hablar. Me gustan los hombres que hablan a la cara".

Diego Pablo Simeone, en el banquillo del Atlético de Madrid Reuters

Peleas con Simeone

El actual entrenador del Atlético, por entonces jugador, también tuvo sus más y menos con Donato. "Muchísimos", más concretamente. Simeone, según Donato, "daba sus patadas y tenía mala leche". El defensa "pisaba, tiraba de los pelos" y muchas cosas más. "Como te despistaras, te daba una hostia", reconoce el brasileño. Eso sí, cuando Simeone se descuidaba, Donato se la devolvía.

El 'Cholo', de hecho, ya apretaba hasta antes de empezar: "Una vez fuimos a jugar contra el Atlético de Madrid en Santiago porque habían cerrado Riazor. Cuando salimos a calentar, escuchas a uno decirle a Rivaldo: "¡Negro cabrón, te voy a romper la pierna!". Cosas que "siempre quedaron ahí" y que se han transformado en un "respeto" actual. Entre Simeone o Luis, Donato no escoge debido al buen trabajo que está realizando el entrenador.

