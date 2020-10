Joaquín: "Ni con siete horas diarias en el gimnasio me pongo como Adama Traoré"

Ser uno de los futbolistas más queridos a nivel nacional no es fácil, pero si algo ha conseguido Joaquín es unir a los aficionados de Real Madrid, Barcelona, Atlético... El bético ha concedido una entrevista a Radio Sevilla en la que se ha mostrado tal y como es. Mucho buen humor y también reflexiones de presente y futuro.

Físico de Adama

"Ni con siete horas diarias en el gimnasio me pongo como Traoré. No me viene bien. Es un portento físico, pero tiene esa calidad y ese desparpajo a la hora de encarar que recuerda a ese juego de extremo que iniciamos algunos años, encarando al lateral, buscando uno contra uno, llegando a línea de fondo para ponerla atrás. Nos hace recordar a eso".

Vuelta a la Selección

"Yo no, por supuesto, mientras sea profesional tendré mi velita encendida para ver si algún día cae. Es un sueño volver, es muy difícil, llevo muchos años fuera y la selección tiene grandísimos jugadores. Antes había una serie de jugadores que íbamos siempre, ahora entran y salen más y es muy difícil. Pero mientras sea futbolista mi ilusión la tendré".

Joaquín Sánchez, en un partido de la selección española. Foto: Instagram (@joaquinarte)

"No, no me ha llamado nunca. Me quedé fuera de la Eurocopa que se gana, con Luis Aragonés, y algún otro año he podido tener alguna opción, pero en ningún momento se han puesto en contacto conmigo. Yo veía esa opción por mí, no porque me llegara nada. Al final, mi forma de ser o de tomarme la vida, ese personaje que puedo ser fuera del fútbol, no me ha venido bien, y para la selección lo mismo, lo tengo clarísimo. No debería ser así porque se me debería medir por el terreno de juego".

Con otro carácter... ¿tendría Eurocopa y Mundial?

"Pues no lo sé, sinceramente. Aquella Eurocopa que me quedo fuera, en un partido amistoso antes de que Aragonés diera la lista, y me quedé fatal porque me había comido los dos años de clasificación y quedarte fuera al final es doloroso. Y mucho más cuando la ganas. La viví como un compañero más, pero me hubiera gustado vivirla desde dentro. Una espina clavada porque estaba ahí. Si no hubiera estado en el clasificatorio sería diferente... No me llamó Luis, me hubiera gustado porque tenía una relación extraordinaria con él y creo que me lo merecía, esa llamada la eché en falta, pero bueno, así es el fútbol. Yo estaba en un buen momento, del año trágico del Valencia, con muchos cambios, pero había ido siempre con él y jugando, no me vi en ningún momento fuera. No estaba para mí".

¿Debería ser más serio?

"Uno escucha de todo, pero yo ya estoy por encima de todo eso. ¿Por qué voy a cambiar mi forma de ser? Donde tengo que rendir y ser profesional es en el campo. Y fuera, cuando mi vida personal me lo permite, que lo que hago es reírme o pasármelo bien con mi familia, contar un chiste... Que no hago 'puenting' ni doy volteretas. Vivo por y para el fútbol y me cuido más que nunca, me alimento mejor que nunca, descanso mejor que nunca. Es lo primordial. En mis ratos libres soy como soy y no hago daño a nadie, no voy a cambiar a estas alturas".

Siempre ha sido así

"Es verdad que ahora con todo el tema de las redes sociales llega mucho más. Pero yo he sido siempre el mismo, los que me conocéis desde hace años sabéis cómo soy en las distancias cortas".

Joaquín Sánchez REUTERS

Sacrificio

"Totalmente. Ahora estoy casi tres kilos por debajo de mi peso ahora mismo. Estás con 39 años compitiendo al máximo nivel, que le doy gracias a Dios por la genética que tengo, porque no he sufrido lesiones importantes y eso me ha ayudado a alargar mi carrera, pero intento ser lo más profesional posible, entrenar cada día, cuidar mi alimentación, anteponiendo mi profesión a todo porque si no sería imposible. Por mucho que te ayude la genética, si no sumas todo lo demás, es muy difícil porque la edad te va mermando, la velocidad no es la misma, el físico te da para aguantar menos... Tienes que contrarrestarlo con otras cosas que es lo que me ayuda a alargar mi carrera".

Cambio de chip

"Es un aprendizaje, al final te das cuenta de que tienes que dividir muchas cosas y anteponer lo que estamos comentando cada día. Llega un momento en que sabes que o te empiezas a exigir de esta manera o tu carrera puede durar un año o dos, pero en ningún momento vas a alcanzar los 39 años compitiendo como tengo yo, es inviable. Es así, y en algunos momentos pasas apuros porque ves que un chaval de 20 años te sobrepasa. Y eso es ley de vida".

Dieta

"Tenemos una dieta muy variada. El dietista nuestro en el día a día no nos prohíbe carne o gazpacho. Pero sí limita en cantidad. Te puedes tomar un gazpacho, pero no tres vasos. Más que nada porque la mujer no te da un beso en una semana, como te guste fuerte como a mí -risas-. Pero sí las cantidades, medir muy bien los días en que te puedes pasar un poquito".

¿Disfruta más ahora?

"Yo sí, yo desde mi punto de vista profesional, disfruto porque compito. Cuando voy a entrenar, me pongo las botas y soy uno más, disfruto porque con mi edad no es fácil. Entrenar cada día, exigirte, el tema físico... Es un hándicap, con esta edad tienes que dosificarte bien. Pero sigo haciendo cosas que hacía con 20 años y me siguen saliendo. A lo mejor no tengo la velocidad, pero sí la experiencia para divertirme. Si no pudiera competir, a lo mejor mi carrera ya habría acabado".

15º en Liga

"No, por supuesto que no. Mira que veníamos disfrutando, porque entramos en Europa, hemos viajado, competimos, plantándole cara a equipos importantes... Es el bético que queremos todos. Pero el año pasado fue malo, nefasto porque así se dio y no fuimos capaces de darle la vuelta y cambiar esa dinámica que tanto nos hizo sufrir. Este año, que es en lo único que me centro, desde el primer momento, como hemos dicho todos, que sabemos lo que hemos sufrido y lo hemos pasado mal viéndote cerca del descenso, sabemos que no tiene nada que ver. Hemos metido esa mentalidad desde el primer momento. Verte arriba te hace mejor futbolista, tener más confianza, disfrutar y levantarte por la mañana con la alegría de entrenar".

Pellegrini en su partido contra el Valladolid La Liga

Pellegrini

"Pellegrini ha llegado con una ilusión tremenda. Me llamó después de hacerse oficial y me transmitió ilusión porque conocía el potencial del equipo y del club. Es un tipo muy inteligente y no iba a venir a estas alturas a un sitio que ha llegado a su máximo y vea que no puede dar más de sí. En todo momento ha visto que el Betis es un equipo para ir hacia arriba. Y por supuesto que quiere reivindicarse. Independientemente de su trayectoria, él también se juega lo suyo. Y ha dicho que el que no compita y no se exija cada día no va a jugar. Y esa personalidad y esa forma de transmitir te dicen que viene para exponer lo máximo".

Pocos refuerzos

"Siempre se puede mejorar, en todo, por supuesto. Pero es verdad que venimos de un año muy complicado y estamos en una temporada complicada económicamente para todos. Creo que tenemos un muy buen plantel de jugadores, veníamos de unos años con grandísimos jugadores, y por desgracia este año no se ha podido reforzar todo lo que se quisiera, pero tenemos una plantilla para estar contentos. Tenemos que demostrarlo en cada partido, pero dentro de las dificultades, estoy contento con la plantilla del Betis".

Proyecto bético

"A mí me ilusiona desde el primer momento en que llegué al club. Cuando me siento con Haro y Catalán, lo que me transmiten me llena de ilusión. Es verdad que ha habido años de transición y que no es fácil superarse cada año, pero sigo igual de ilusionado porque creo en la gente que está y que en esta línea se conseguirá un Betis que aspire a Europa y pelee con los mejores".

Charla con Fekir

"Nabil es muy competitivo y no le gusta perder ni en los entrenamientos. Hablo mucho, tal vez con él menos por el tema del idioma, pero estoy tranquilo porque sé que es un tipo ganador, quiere ganar cada domingo. Hemos hablado entre nosotros porque el año pasado fue difícil y no queremos pasar por ahí. Se puede perder, pero hay que competir, como el otro día contra el Real Madrid. Así, estaremos ahí arriba, estamos en ese camino y estoy bastante tranquilo porque en el día a día se entrena al 200% y la gente está súper comprometida y mentalizada para ir partido a partido. Los objetivos ya llegarán, tenemos que salir cada domingo a competir y a ganar, tiene que ser así porque es lo que te va a hacer crecer".

Joaquín Sánchez EFE

Renovación

"Qué va, te juro que no. Más que nada porque no quiero. Pero te prometo que no. Es verdad que cuando te pones a hablar o sale el tema, que tu carrera puede terminar cuando termine la temporada, lo piensas, le das vueltas a las cosas, echas la vista atrás, pero no me agobia. No es algo que tenga ahí como ansiedad, para nada. Vivo el día a día. Si tiene que ser este año, así será, lo disfrutaré al máximo y agradecido. Que puedo continuar porque el año va de categoría y se plantea la opción, encantado. Que no, igualmente feliz. No es algo que me agobia ni mucho menos".

Final de carrera

"Me gustaría que fuera feliz porque mi carrera lo ha sido. A mi manera, como yo he querido, y sobre todo disfrutando. Me hartaré de llorar, porque no veo a nadie que se vaya y no llore. Será una mezcla de emociones y sensaciones brutales porque son muchos años. Pero quiero que sea un día feliz, diferente, voy a intentarlo y que me recuerden como lo que he sido, un futbolista feliz dentro y fuera del campo, y que la gente haya podido disfrutar de mí".

Reencuentro con Koeman

"No creo que me salude. Nos podemos tirar dos o tres botellas de agua a la cabeza, pero saludar no creo -risas-. Un tipo que no te suma y ha sido una mala experiencia en tu carrera se borra".

