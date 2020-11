Koeman: "¿Expediente? No estoy preocupado"

Nueve puntos de nueve posibles acumula el Barcelona tras la victoria ante el Dinamo de Kiev en la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. Ronald Koeman analizó el partido ante los micrófonos y señaló que estaba muy "contento por el resultado".

Contento, pero no satisfecho: "No estoy satisfecho con algunas fases, la suerte ha sido tener a Ter Stegen. Creo que empezamos bien el encuentro, y nos pusimos rápido con el 1-0. Luego tuvimos la segunda ocasión clara. A partir de ahí, perdimos el control y ellos han tenido bastante peligro. Gracias a Marc, que ha estado fenomenal, hemos aguantado. El juego sin balón no ha estado muy bien".

"En general, estamos bien. Haber ganado los tres partidos de Champions es muy positivo. Tenemos que jugar bien y tenemos que mejorar el juego sin balón. El problema existe, a veces no se puede presionar. Y si lo haces dejas espacios. Ellos han jugado bien y han creado peligro. En general, defensivamente, hemos estado bien. En ningún partido antes habíamos sufrido tanto peligro por parte del rival como hoy. Hay que mejorar el juego sin balón", continuó el holandés.

Ronald Koeman, con el Barcelona Reuters

El entrenador del Barça también se refirió al expediente que le han abierto por su rajada contra el VAR. Koeman afirmó ante los medios de comunicación no estar preocupado por esto. El técnico neerlandés queda así a expensas del castigo del Comité de Competición de la RFEF, que puede ir de los dos partidos a los doce encuentros de suspensión.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", fueron solo algunas de las palabras que dijo Koeman tras el partido ante el Real Madrid. Pero, en lo referente al duelo contra el Dinamo de Kiev, siguió analizando a algunos nombres propios.

Ter Stegen

"Una vez más ha demostrado ser un gran portero. Ha estado perfecto. Lleva una semana entrenando bien y hemos visto que está en forma. Ha mostrado sus cualidades esta noche".

De Jong

"Lenglet llevaba muchos partidos y tenía dificultades físicas. Y por eso hemos puesto a Frenkie. Es una opción que podemos tener. Busca el dos contra uno. Lo hemos aprovechado".

Expediente

"No estoy preocupado, si hay una comisión que lo ha dicho ya veremos".

Carencias

"El problema existía en el medio campo. Poco a poco fuimos abajo. Es un partido que, al final, hemos ganado. Pero hay que reconocer que ha sido el contrario que nos ha creado más peligro de lo que puede pasar".

