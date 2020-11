El Comité de Competición abre expediente a Koeman por su rajada contra el VAR en El Clásico

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abre expediente disciplinario a Ronald Koeman, por las declaraciones que realizó el entrenador holandés después de que el Barcelona cayese derrotado en El Clásico frente al Real Madrid el pasado 24 de octubre.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", dijo por aquel entonces Koeman en rueda de prensa.

"Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona, pero sin embargo no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe. ¿Por qué el VAR siempre es en nuestra contra?", continuó el técnico culé.

Koeman en el banquillo del FC Barcelona Reuters

También ha sido expedientado, por sus quejas contra el arbitraje en su cuenta personal de Twitter Xavi Vilajoana, miembro del equipo de Josep Maria Bartomeu. "¡¡¡Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar...". La sanción al neerlandés podría ser ejemplar, de unos dos a doce partidos.

Nuevo reglamento

"La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados: Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros. Tratándose de directivos, clubes o cualquier otra persona o entidad, con multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".

Este el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF. Ahora, se espera que el plazo de un máximo de tres a cuatro semanas se conozca de forma definitiva si Ronald Koeman acaba siendo sancionado por la rajada que protagonizó contra el árbitro de El Clásico y el VAR. Hay que recordar que después de la salida de tono y de que se comenzase a hablar del expediente y posible sanción, el técnico culé ha evitado hablar de las actuaciones de los colegiados.

