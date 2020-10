El ministro Illa descarta la presencia de público en los estadios de fútbol

El fútbol tiene muy difícil volver a los estadios, al menos en un futuro cercano. Esa es la idea que se desprende cuando cualquier alto cargo del Gobierno o del Consejo Superior de Deportes hablan sobre esta posibilidad. El último en manifestarse en contra del regreso de los aficionados a las gradas ha sido Salvador Illa.

El ministro de Sanidad ha hablado sobre la posibilidad de que el público regrese a los estadios de fútbol y ha asegurado que en estos momentos no se estudia ese planteamiento de que los fans puedan volver a los estadios, ya que se trata de algo que no es prudente y que además es del todo prescindible, por lo que hay asuntos más importantes de los que preocuparse.

Illa ha sido claro y rotundo y parece que la opinión del Gobierno sigue siendo firme a pesar de las presiones que llegan desde UEFA donde están dando cierta libertad a los países, pero dejando claro en todo momento que la vuelta de los aficionados es una posibilidad real que pueden aprovechar.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, en el Congreso de los Diputados.

No obstante, en España la situación con el coronavirus no invita al optimismo, por lo que las palabras del ministro Illa, claras y concisas, dan a entender que incluso en el resto de la temporada, será difícil volver a ver aficionados en las gradas, ya sea en competiciones como LaLiga o la Copa del Rey, o incluso en la Champions, donde Aleksander Ceferin no se rinde.

El ministro ha asegurado que tratarán este tema detenidamente, pero más adelante, ya que en estos momentos necesitan ocuparse de otras cosas que son de mayor urgencia. La situación en España no invita a que los aficionados puedan regresar pronto para ver a sus equipos favoritos porque no se estaría siendo prudente, tal y como ha indicado el ministro en unas declaraciones en RAC1.

Salvador Illa se pronuncia

"La entrada de gente a los campos de fútbol, ahora mismo, es prescindible. Viendo cómo está la situación, lo podemos dejar para más adelante. En este momento no es prudente". Esas han sido las palabras del ministro de Sanidad Salvador Illa que ha sido contundente en esta negación y que se ha mostrado en la misma línea que la ya mostrada por el Gobierno hace unos días cuando escribió una carta a UEFA asegurando que en España, los partidos de competiciones europeas se seguirían celebrando sin público.

Mosaico en el Camp Nou

La realidad es que España no está preparada para dar este paso a pesar de que en las últimas horas, algunos clubes como el FC Barcelona han intentado buscar un resquicio para solicitar la vuelta de público al Camp Nou en los partidos de Champions con un plan presentado a la Generalitat con el que pretendían dar entrada hasta a 25.000 personas, justo cuando se están produciendo fuerte restricciones en Barcelona y Cataluña.

La realidad en estos momentos es la que es y los clubes tendrán que seguir haciéndose a la idea de que les espera otro gran año de pérdidas económicas debido a la falta de ingresos por la venta de entradas, hecho que ya ha producido graves estragos el curso pasado.

