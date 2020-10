El Barça se disculpa con la Generalitat por las palabras de su jefe de servicios jurídicos

El Barça, por medio de dos vicepresidentes, se ha disculpado con la Generalitat de Cataluña por las palabras del jefe de servicios jurídicos de la entidad blaugrana. Román Gómez Ponti criticó a la Secretaría General de Deportes y la acusó de no conocer su propia ley. Unas palabras que no sentaron nada bien dentro del organismo. Días después, tal y como han revelado desde la Generalitat, ha habido un paso atrás.

Gerard Figueras, secretario general de deportes de Cataluña, ha explicado los últimos acontecimientos en Tot Costa. El dirigente catalán ha revelado que la cúpula del club blaugrana no comparte las palabras de Gómez Ponti y que varios miembros de la entidad se han puesto en contacto con él para rebajar la tensión.

"El Barça se disculpó por lo que dijo el jefe de sus servicios jurídicos, acusándonos de vulnerar nuestra propia ley. Me llamaron dos vicepresidentes", ha explicado Figueras durante la entrevista radiofónica. Y es que Gómez Ponti, literalmente, atacó a la Generalitat por su decisión de no aplazar desde un primer momento la moción de censura. "Vulneran una ley publicada el 10 de septiembre que dice que no se puede convocar a todos los socios", denunció.

Josep María Bartomeu, durante la Supercopa Endesa EFE

El secretario general de deportes también ha aprovechado para explicar que el referéndum sobre Bartomeu podría aplazarse, pero que ese no es el escenario ideal que barajan en la Generalitat para dar el visto bueno a su celebración. "Si el Barça pide un aplazamiento del voto de censura por la situación sanitaria, lo estudiaremos. Con voluntad, se podría hacer". Desde la Generalitat piden ser "prudentes" para confiar en que las "medidas de restricción en el deporte funcionen".

El propio Figueras subrayó que no había motivos para suspender la votación hace unos días: "Obviamente con las condiciones epidemiológicas de hoy no hay ningún impedimento legal que impida a la Junta del FC Barcelona active el mecanismo para iniciar el procedimiento del Voto de Censura o para celebrar elecciones".

💸 Diuen que si la moció triomfa la següent junta es menjarà el marró econòmic de Bartomeu.



🗳 Diuen que la moció és un problema.



🏟 Diuen que l'Espai Barça és necessari.



Nosaltres volem votar per tornar a ser Més que un Club. Ells volen un desert.#MesQueUnaMocio pic.twitter.com/Scmfk1UbKK — Plataforma Més que una Moció (@MesQueUnaMocio) October 14, 2020

Sin fecha fija

Los impulsores de la moción de censura, por su parte, siguen pidiendo una fecha para la celebración del referéndum. Se espera que en los próximos días se convoque, pues el Barcelona debe cumplir con los 20 días de tope para convocar la votación sobre la continuidad o censura de Bartomeu y su Junta Directiva.

La idea que mantienen desde el bando opositor es que se celebre el próximo 24 de octubre. Día especial en el Barça, pues se disputará El Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou y expulsar a Bartomeu de su cargo de presidente sería un triunfo para gran parte de la afición.

"Nosotros pedimos que sea el día de El Clásico, eso se decidirá", indicó Jordi Farré en una entrevista con EL ESPAÑOL. Sin embargo, siguen prefiriendo que no se llegue a tal extremo. "Yo espero que su último gran servicio al club no sea el error de llegar a un voto de censura. Espero, y deseo, que dimita. Si no lo hace, serán los socios los que lo van a censurar. Será el primer presidente de la historia censurado", subrayó el número uno de la moción.

