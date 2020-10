Albert Rivera: "Que el Barça sea un instrumento político es triste"

Albert Rivera ha criticado ferozmente el estado del Barça y, sobre todo, su vinculación constante con el independentismo. El que fuera presidente de Ciudadanos y candidato a presidente de Gobierno en varias ocasiones explicó en el programa de Radio MARCA, A Diario, que no le gusta nada que hayan convertido "a un equipo en un instrumento político", ya que para él es "una de las cosas más tristes que se puede hacer".

El histórico líder de Ciudadanos es un reconocido aficionado del FC Barcelona y asegura que le duele "lo que ha pasado con el Barça" con respecto a sus comunicados comentando las sentencias judiciales a los políticos presos catalanes y sus continuas reivindicaciones al independentenismo. Sin embargo, su condición como seguidor culé no ha cambiado "a pesar de estos errores". Rivera confiesa que se ha ido alejando poco a poco del FC Barcelona por esa tendencia a "representar a solamente una parte de sus aficionados".

"Me duele y me entristece lo que ha pasado con el Barça porque convertir el club en un instrumento político es una de las cosas más desastrosas que se pueden hacer con un gran equipo. Eso se ha politizado, cuando veo que el Barcelona hace notas sobre sentencias judiciales o se pronuncia sobre cuestiones políticas, me entristece muchísimo. Podríamos decir eso de que puedes creer en Dios, pero no en la Iglesia", expuso Rivera.

Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona

El hecho que ha marcado la actualidad del club en los últimos días es el voto de censura, una cuestión que al catalán le parece natural: "Yo creo que los ciclos se agotan y no pasa nada, hay que asumirlo. Yo creo que en el Barça hay un fin de ciclo y eso es algo sano". Esta semana se esperaba que hubiera una fecha para ese referéndum contra Bartomeu, pero, por el momento, sigue sin llegar la confirmación oficial.

Toni Freixa y Víctor Font son los únicos candidatos postulados de forma oficial para la presidencia de la entidad, de momento. Sin embargo, Rivera no ve un gran cambio en estas candidaturas: "Los candidatos que se postulan a la presidencia del Barça tampoco son el ideal de la neutralidad política", asegura. Font, en EL ESPAÑOL, aseguró que "no ha habido nadie de ningún partido político que haya intentado hacer ver que tiene interés por estar cerca del proyecto que estamos impulsando".

Rivera, con Nadal

Los 13 Roland Garros de Rafa Nadal serán uno de los hitos deportivos del año en España y el autor de 'Un Ciudadano Libre', el libro que está presentando estos días, también se une a los elogios hacia el tenista: "Creo que es un líder en la pista y fuera; nos ha unido como los políticos no hemos conseguido", sentencia. Y como practicante y aficionado reconoce que el deporte une más al país que otras cuestiones: "El gol de Iniesta y Rafa Nadal nos han unido más a los españoles que la política y eso es triste".

