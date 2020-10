La Euroliga decide que el Zenit pierda 20-0 los partidos frente a Baskonia y Valencia

El Juez Disciplinario de la Euroliga ha decidido que los dos choques que no va a poder disputar el Zenit de San Petersburgo en España frente a Baskonia y Valencia Basket consten como derrota por 20-0. El conjunto ruso acumulaba un gran número de positivos por la Covid-19, concretamente 13, por lo que decidieron no viajar a la península al no tener ocho jugadores como mínimo para disputar la jornada. Esta decisión ya había sido tomada para otros casos que se dieron en la Eurocup.

Decisión del Juez Disciplinario de @EuroLeague en relación al partido Zenit St Petersburg #GoazenBaskonia — Saski Baskonia (@Baskonia) October 14, 2020

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

[Más información: La Euroliga, golpeada por la Covid: los brotes ponen en duda su viabilidad sin tener una 'burbuja']