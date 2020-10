Maradona se enfada por las burlas recibidas por su máscara futurista 'antiCovid'

Diego Armando Maradona nunca deja a nadie indiferente. Ni siquiera en plena era de la Covid-19. Y es que el 'Dios' del fútbol argentino sigue dando de qué hablar ahora por la manera en la que apareció en el último partido del equipo que él mismo dirige, Gimnasia de La Plata. Acompañado de su hijo, ambos utilizaron un máscara 'futurista' antiCovid que ha provocado un sinfín de reacciones.

Algunas no han gustado a Maradona, que ha colgado una foto del partido y un mensaje en el que 'denuncia' las burlas que ha sufrido por una máscara que le recomendó el doctor y que podrí salvarle la vida, o ese cree 'el Diego'.

"Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan", escribe sensiblemente enfadado.

"Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos". Así termina Maradona su mensaje en su cuenta de Instagram tras ser viral en las últimas horas por culpa de su máscara.

Maradona apareció a los ocho minutos del primer tiempo acompañado de Diego Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, también presente. Maradona, con su hijo, aparecieron con la máscara-pantalla que ha provocado que muchos apoden ahora al mito de Argentina, el 'Diegonauta'.

