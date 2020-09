Racismo en la selección de Francia: "Llegaban cajas de caca, nos llamaban mono y todo se escondía"

Racismo y fútbol continúan yendo de la mano pese a que muchos sigan negando que episodios racistas se produzcan en el deporte rey. Ahora ha sido Patrice Evra el que ha denunciado lo sucedido cuando él jugaba en la selección de Francia, contestando así a Nöel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

"En un partido puede haber muchas lagunas. Pero hoy tenemos menos del 1% de dificultad sobre este tema. Cuando un negro marca un gol, todo el estadio está parado. El fenómeno del racismo en el deporte y en el fútbol en particular no existe o apenas existe", dijo Le Graët este mismo mes de septiembre.

Estas declaraciones no han gustado nada a un Evra que ha hablado alto y claro de lo que tuvo que pasar en un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram: "I don't love this game. I don't love this game. Hay ejemplos y estoy obligado a contestar a Nöel Le Graët. Estoy obligado a hablar de la 'Château'. Tú lo sabes bien lo que pasa en la 'Château'. ¿Cuántas cartas racistas recibimos? "Didi (Deschamps), llevate a tus monos y vete a África". ¿Cuántas cartas así recibimos contra los jugadores?. Pero las escondemos. Yo he visto algunas. Incluso hemos recibido cajas llenas de caca".

Le Graët, presidente de la Federación Francesa de fútbol. Foto: fff.fr

De hecho, lejos de quedarse ahí, el exfutbolista de equipos como la Juventus de Turín ha asegurado que cuando algún personaje importante dentro de la política acudía a la concentración de Les Bleus también ocurrían estos episodios racistas: "Y cuando viene el Presidente de La República sabemos que la selección francesa no es de un jugador, es del pueblo francés. Pero tenemos lugares asignados cuando comemos. Pero cada vez que venía el Presidente o los políticos, todo cambiaba".

"Yo estaba sentado allí y, de repente, me ponían al final de la mesa. Donde normalmente estaba Sakho y Sagna. Había que cambiar. Pusieron a Hugo Lloris, a Laurent Koscielny y el Presidente en el medio. Pero sabíamos que eran las reglas del juego. Cuando él quería una foto era mejor ponerse con Lloris, Koscielny en lugar de Sakho o de Sagna", ha desvelado.

Golpe a Francia

El país de la igualdad, libertad y fraternidad recibe un duro golpe con estas declaraciones de Patrice Evra que suponen un auténtico escándalo para el seno de la Federación Francesa de Fútbol. No solo porque el racismo sigue estando a la orden del día en territorio galo, sino también porque estos episodios fueron escondidos, tapados, por el máximo organismo del fútbol en Francia.

[Más información - El racismo en el mundo del fútbol: de Eto'o a Malcom]