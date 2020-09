Arturo Vidal dice adiós: "Siempre llevaré al Barcelona en el corazón"

Este lunes, Arturo Vidal ha pasado el reconocimiento previo a su fichaje por el Inter de Milán. Una última formalidad para convertirse en nuevo futbolista de la escuadra neroazzurra. El centrocampista aterrizó el domingo en el aeropuerto Milán Linate y fue el propio club italiano el que presumió de su llegada en las redes sociales.

Después de pasar la noche en Milán, el futbolista llegó a primera hora de la mañana a la sede del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) de la ciudad. Allí fue donde pasó los pertinentes exámenes médicos para después dirigirse a la clínica Humanitas.

En el Inter de Milán coincidirá el mediocentro con Antonio Conte, con quien ya trabajó en su etapa en la Juventus de Turín. Después de pasar por la Vecchia Signora, Arturo Vidal firmó por el Bayern Múnich y de ahí al Barcelona, el cual ahora abandona para regresar a Italia. En sus redes sociales ha querido despedirse de la afición azulgrana.

"Hoy me despido de todos en el Barcelona, después de vivir dos años maravillosos en este gran club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño", ha escrito Vidal.



"Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto, ¡y siempre Visca Barça!", ha finalizado el internacional chileno, quien durante los dos años que militó en las filas del Barcelona se convirtió en un jugador importante y, sobre todo, en un integrante muy importante dentro del vestuario.

Adiós a 'King' Arturo

Prueba de ello son los mensajes de despedida que ha recibido por parte de algunos de los pesos pesados del Barça. Fue Leo Messi el primero en decirle adiós y al argentino le siguieron un Luis Suárez que también tiene pie y medio fuera del club, y Jordi Alba, este a través de una storie de Instagram.

"Te conocía solo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro", le escribió Messi.

Messi y Arturo Vidal, en un partido del Barcelona Reuters

"¡¡¡Gracias extraterrestre!!! Un orgullo haber jugado con el más grande de la historia y muchas gracias por tu amistad. Ya los extraño. Nos vemos pronto", contestó Arturo Vidal al todavía '10' del Barça. Cariñoso también fue a su vez el intercambio de mensajes entre el chileno y Luis Suárez.

"Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía. Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa", escribió Suárez. "Muchas gracias hermanito. Pistolero eres una leyenda crack y para mí fue también un honor jugar al lado de un goleador histórico", respondió Vidal.

