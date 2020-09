La rajada de Torres contra Simeone y Gil Marín por su adiós al Atleti: "No sé si fue personal"

Fernando Torres ha protagonizado un documental de Amazon Prime Video donde repasa su estancia en el Atlético de Madrid, su salida y, sobre todo, su relación con Diego Pablo Simeone. El mítico delantero rojiblanco no acabó del todo bien con el todavía técnico colchonero y, según relata en el documental, no todo fue culpa suya.

El exatacante asegura que no sabe "si fue algo personal, profesional o un poco de las dos". "Entiendo la complejidad que tiene que ser para el entrenador gestionar una llegada como la mía". Sin embargo, "de alguna manera hubo un momento donde todo se desbordó". "Creo que en su cabeza nunca fui el delantero titular", explica Torres.

"Uno puede llegar a aceptar la realidad de que quizá no está para jugar los 40 partidos de titular, pero nunca podría aceptar que no estaba para no estar ni siquiera entre los convocados", ha asegurado. Según Simeone, que también aparece en las imágenes, una de las claves podía estar en que "el ídolo del club, obviamente, genera mucha expectativa, genera mucha atención en los medios de comunicación", pero los entrenadores tienen "que compensar lo que siempre necesita el equipo". "Él piensa que lo que está haciendo es lo mejor para el equipo", replica el delantero.

Diego Pablo 'Cholo' Simeone durante la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca Twitter (@Atleti)

Las diferencias entre ambos quedaron en evidencia cuando Simeone mostró en rueda de prensa que no estaba dispuesto a pelear por la continuidad de Torres. No reflejó ese cariño que todo jugador necesita. Esa rueda de prensa, según el exjugador, fue "desafortunada" y allí fue "donde por primera vez tiene una mala respuesta y se produce una situación incómoda para los aficionados".

Desmiente a Gil Marín

Entonces, Torres decide tener una reunión con Simeone. En el documental, el propio Gil Marín asegura que es él, como directivo, el que da un paso al frente. Pero Torres lo niega. "No es el club el que intenta suavizar ni ayudar en la transición. Ni mucho menos. Esa reunión viene dada por una rueda de prensa desafortunada de Simeone". Sobre todo porque Torres no quería ser "el ídolo que acaba sus últimos años en el banquillo, cada vez jugando menos, perdiéndose convocatorias y apagándose".

La versión de Gil Marín, desmentida por Torres, era que los juntó en su casa y acordaron "que lo mejor para las tres partes era volver a separarnos durante algún tiempo".

Torres lo retala de forma muy diferente: "Es una reunión donde yo voy a escuchar, porque creo que lo que se me va a ofrecer es una disculpa o una explicación y no es así. Intercambiamos nuestras opiniones, también con Gil Marín y cada uno expresa su opinión y su punto de vista". Por su parte, el 'Cholo' lo define en el documental como una charla "muy sincera" donde cada uno dice lo que piensa del otro.

"Simeone primero ha sido mi ídolo, luego ha sido mi compañero y luego ha sido mi entrenador. Entiendo la incomodidad de esa relación desde su punto de vista", concluye el madrileño sobre las tensiones con el técnico.





