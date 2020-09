Fernando Torres se 'pasa' al boxeo: así es su increíble cambio físico

Hace más de un año, en junio de 2019, que Fernando Torres colgaba las botas. La retirada de un emblema del Atlético de Madrid, que jugó 18 años como profesional y que, por ahora, se mantiene alejado del fútbol, aunque se prepara para volver en un futuro en otro rol. Lo que no ha dejado de lado es el deporte y es que Torres acostumbra a compartir fotos en sus redes sociales de una de sus aficiones: el boxeo.

Torres, que tiene una cadena de gimnasios en Madrid (Nine Fitness), sigue trabajando su cuerpo a diario para mantenerse en forma. Le ha pillado el gusto al boxeo y su cuerpo ha ido sufriendo una transformación acorde. Más volumen, desde los brazos hasta la espalda y el cuello. Un Torres con un cuerpo que tiene poco que ver con el del 'Niño' que se ganó un día el cariño del Vicente Calderón y la afición atlética para siempre.

El 'Niño' prepara su regreso

El exdelantero internacional, retirado hace un año e ídolo del Atlético de Madrid, ha hablado en público recientemente y explicó que se está formando como entrenador y en gestión con el objetivo de volver al Atlético "al sitio donde pueda ayudar más", sin especificar el puesto, un retorno que situó en el largo plazo.

Ver esta publicación en Instagram Back to business @9fitness #boxing Una publicación compartida de 𝙵𝙴𝚁𝙽𝙰𝙽𝙳𝙾 𝚃𝙾𝚁𝚁𝙴𝚂 (@fernandotorres) el 9 Sep, 2020 a las 7:52 PDT

"Hace un año que me retiré y mi objetivo es disfrutar de mi tiempo, de mi familia, no hacer viajes cada tres días y disfrutar de mi tiempo, al mismo tiempo prepararme el curso de entrenador, cursos de gestión y dirección deportiva para lo que venga en el futuro. Lo que venga, seguro que no va a ser a corto plazo", dijo Torres durante la presentación de un documental de Amazon sobre su carrera.

El 'Niño', delantero rojiblanco en dos etapas (2001-2007 y 2015-2018) en las que jugó 404 partidos y marcó 129 goles, dijo en la presentación, realizada en el estadio Wanda Metropolitano, que cuando retorne al fútbol "será difícil estar lejos del Atlético"

"Volveré al sitio donde pueda a ayudar más al Atleti, no para mí, yo tengo todo lo que el fútbol me ha podido dar. Ahora necesito encontrar el lugar que me permita ayudar más al Atlético. No sé cuál es el puesto, si existe, si voy a tener la oportunidad de tenerlo en el futuro. Espero estar preparado", añadió Torres.

Ver esta publicación en Instagram Prepárate para convertirte en quien quieres ser. #9Fitness #ElLimiteEstaDondeTuDecides Una publicación compartida de ⓃⒾⓃⒺ ⒻⒾⓉⓃⒺⓈⓈ (@9fitness) el 3 Jul, 2020 a las 4:00 PDT

A corto plazo, el delantero campeón mundial y doble campeón europeo con la selección española dijo que lo que más le apetece es retornar al estadio rojiblanco como aficionado, algo que de momento no es posible por las medidas contra la pandemia de coronavirus.

"Yo ahora veo los partidos y veo el fútbol sin público y no tiene mucho sentido. Para mí el fútbol es transmitir emociones a la gente que viene a verlos, ojalá volvamos cuanto antes a la normalidad y pueda ver estadios llenos", consideró.

Torres realizó estas declaraciones el pasado martes durante la presentación del documental 'Fernando Torres: el último símbolo', que estrena Amazon Prime Video este viernes 18 de septiembre en España y el Reino Unido.

[Más información: El adiós de Fernando Torres, 'El Niño' que cambió para siempre la historia de España]