El adiós de Fernando Torres, 'El Niño' que cambió para siempre la historia de España

Todo en la vida es efímero y la carrera de un futbolista no iba a ser ninguna excepción. Fernando Torres ha sido el último gran jugador español en colgar las botas. Uno de los pocos supervivientes que quedaban en activo de la Eurocopa 2008 en la que España inició el ciclo de oro más glorioso de toda su historia.

Japón ha sido el país que ha disfrutado de los últimos minutos del delantero de Fuenlabrada. Iniesta y Villa han sido rivales de lujo en el encuentro que ha cerrado la carrera profesional de 'El Niño'. Su equipo, el Sagan Tosu, y el conjunto de Andrés y David, el Vissel Kobe, han puesto punto y final a su bagaje en la élite después de 18 años.

El Estadio de Tosu ha sido el templo que ha tenido la difícil papeleta de estar a la altura de una despedida de la envergadura de la de Torres. Un jugador que estuvo entre los mejores del mundo, despidiéndose en la J-League. Un acontecimiento histórico. Fernando no pudo evitar la dolorosa derrota de su equipo por 1-6, pero no dudo en despedirse con dulzura de sus aficionados nipones: "Siempre llevaré al Sagan en el corazón", espetó el jugador al termino del partido.

La agridulce despedida de Fernando Torres del fútbol

Atlético desde niño

'El Niño' ha colgado las botas en el fútbol asiático después de haber conquistado Europa con sus goles. Su carrera en el mundo del fútbol empezó muy joven. Con apenas 10 años pisó por primera vez un campo de fútbol once en las filas del humilde club fuenlabreño Rayo 13. Los 55 goles que marcó en liga del año 1994 le valieron para conseguir una prueba con el Atlético de Madrid. Un día único y especial para él, ya que el ariete se hizo colchonero por la afición que le transmitía su abuelo.

Un año después Fernando pasó a formar parte de la cantera del Atlético de Madrid y contrajo matrimonio futbolístico con el sentimiento colchonero. Lo que él no sabía cuando hizo su prueba con los rojiblancos en el campo de las Cruces en Aluche es que se terminaría erigiendo como ídolo rojiblanco con sus actuaciones en el Vicente Calderón.

Después de haber firmado su primer contrato profesional con 15 años, el año 2000 marcaría para siempre la carrera de Fernando Torres. Pasó de iniciar la temporada jugando con el juvenil rojiblanco en División de Honor, a terminar en el primer equipo cuando el Atlético de Madrid militaba en Segunda División.

El desembarco en la élite

El 27 de mayo de 2001, tras una llamada de Futre, por aquel entonces director general rojiblanco, Torres logró su sueño y debutó contra el Leganés con apenas 17 años. El inicio de un idilio que se prolongaría para siempre. De hecho, su primer gol llegó pocos días después en Albacete, cuando el Atlético de Madrid se quedó a las puertas del ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El debut de Fernando Torres con el Atlético de Madrid EFE

Desde entonces, el jugador ganó protagonismo con el Atlético de Madrid hasta erigirse como un ídolo de masas. Un estatus que no terminó con su salida del conjunto rojiblanco en el año 2007, cuando fichó por el Liverpool. Torres abandonaba el Vicente Calderón, pero su leyenda seguía presente.

Doce años después retornó como cedido a la que fue su casa (procedente del Milan). Una etapa que duró tres temporadas y en las que, a pesar llegar con un cartel menor, rindió a gran nivel. Muy recordado es su doblete con el que eliminó al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey de 2015.

El doblete de Fernando Torres ante el Barça en la temporada 2004/2005 EFE

Llegó a disputar la final de la Champions 2016 contra su máximo rival en las filas colchoneras. Y puso punto final a su etapa definitiva como jugador del Atlético de Madrid en 2018, despidiéndose ante 45.000 aficionados en el Wanda Metropolitano."Os dejo solos, pero vais a conseguir lo que el fútbol nos debe", espetó Torres en su despedida, después de haber anotado 121 goles y 16 asistencias en 350 partidos como rojiblanco.

Leyenda con la Selección

Después de ganar el Europeo sub16 (2001) y el sub19 (2002) con España, siendo el máximo goleador de ambos torneo, los éxitos de Fernando Torres con la Selección no dejaron de sucederse. Con 19 años debutó con la absoluta en 2003 y tres años después estuvo presente en la convocatoria del Mundial de Alemania. 'El Niño' pasó, como el mismo declara, de "sufrir en televisión la eliminación en Francia 1998 y en Corea y Japón 2002", a defender los colores de España.

La Eurocopa 2008 supuso un antes y un después en su carrera. Con Luis Aragonés en el banquillo de España, Torres fue el elegido para ser el estandarte ofensivo de la Selección junto a Villa. El de Fuenlabrada no defraudó y dio a España su segundo título continental. Su icónico gol ante Alemania en la finalísima inició una era de éxito para el combinado nacional que se prolongó cuatro años.

Fernando Torres celebra un gol en la Eurocopa 2012 EFE

Torres ha sido uno de los jugadores más emblemáticos de la hornada de futbolistas con la que España cimentó su leyenda de la 'Triple Corona'. El Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012, fueron los otros dos torneos en los que el delantero brilló junto a sus compañeros haciendo gala del 'tiki-taka'.

Actualmente, Fernando es de los pocos futbolistas en activo que quedan de aquella primera Eurocopa de Luis Aragonés. Casillas, Fábregas, Iniesta, Villa, Reina, Cazorla, Silva, Albiol son el resto de futbolistas que siguen jugando.

Luis Aragonés y la leyenda de Torres

Su relación con Luis Aragonés siempre fue muy estrecha. Una conexión especial que hacia a ambos casi invencibles cuando estaban juntos. De hecho, el técnico madrileño uno de los tres que marcó la carrera de 'El Niño' junto a Rafa Benítez (Liverpool) y Abraham García (su primer entrenador).

Fernando Torres celebra un gol durante el partido. EFE

En 2015, Torres se refería así al que fuera seleccionador nacional: "Luis me decía 'Niño, usted no aprenda a hacer esas cosas que eso no vale para nada. Usted clinck, clink. Gol, gol, gol'", espetaba el delantero en una entrevista concedida a Jot Down.

Aragonés fue el técnico con el que Torres formó su personalidad con 17 años. El técnico le hizo sacar su mayor potencial ofensivo y le considera un "visionario". De hecho, para Fernando, Luis fue como un padre. "Con el tiempo me he dado cuenta de que me quiso enseñar lo más rápido posible porque no sabía el tiempo que íbamos a estar juntos", señaló el delantero en un documental para Amazon Prime.

'Trotamundos' Torres en Inglaterra

Una de las facetas en las que más ha destacado Torres en su carrera profesional es su capacidad para afrontar y adaptarse a nuevos retos. Todo ello desde que cambió el Vicente Calderón por Anfield con apenas 23 años. El delantero aterrizaba en la Premier League de forma tímida, para después volver a erigirse como leyenda del Liverpool.

Fernando Torres ficha por el Liverpool en 2007

En las filas del conjunto red no levantó ningún título, pero logró ganarse su notoriedad actual a nivel Mundial desde Inglaterra. Torres anotó 81 goles y 20 asistencias en 142 partidos como jugador del Liverpool. Una etapa en la que se ganó el cariño de su nueva afición, hasta que en 2011 protagonizaba un fichaje muy polémico por el Chelsea.

Fernando cambió Anfield por Stamford Bridge, lo que le costó una oleada de durísimas críticas entre la afición red. El delantero se convirtió en el que era el español más caro hasta la fecha gracias a los 58 millones de euros que desembolsó Abramovich por sus servicios.

Fernando Torres silenció el Camp Nou y conquistó la Champions League EFE

Su rendimiento a las órdenes de técnicos como Mourinho, Di Matteo, Benítez o Villas-Boas decreció notablemente. Algo que se refleja en los 45 goles y 35 asistencias que anotó en 172 encuentros. Sin embargo, fue con el Chelsea con quien logró sus primeros éxitos europeos (Champions 2011/2012 y Europa League 2012/2013).

La pasta y el sushi, el cierre

Lejos de regresar a casa, Torres emprendió posteriormente una nueva aventura en 2014, cuando decidió hacer las maletas y probar suerte en la Serie A. Concretamente fue en las filas del Milan. "Albertini me había hablado maravillas cuando compartimos vestuario en el Calderón", declaraba el jugador sobre su decisión de fichar como cedido por los rossoneros.

Fernando Torres jugó en el Milan EFE

Su bagaje en Italia fue muy pobre, ya que apenas jugó 10 partidos y anotó un gol en las filas del Milan. Lo que abocó su regreso a España; país en el que militó durante tres años antes de emprender la aventura que haría concluir su carrera en Japón. Un ciclo en la élite que se inició en 2001 y se cerró este viernes 23 de agosto.

