El emotivo adiós a Fernando Torres del mundo del fútbol en su retirada: Iniesta, Casillas...

Fernando Torres cuelga las botas. El Niño cierra este viernes una larga carrera repleta de éxitos y goles y lo hace midiéndose con el Sagan Tosu enfrentándose al Vissel Kobe de sus amigos Andrés Iniesta y David Villa. Un día muy especial para una de las mayores figuras del Atlético de Madrid y la Selección de todos los tiempos, quien, como no podía ser de otra manera, está recibiendo mensajes muy emotivos de compañeros y rivales.

Torres amanecía emocionado. La culpa la tenía una carta de Iniesta publicada en el diario El Mundo en la que el futbolista manchego ha repasado su largo viaje juntos y enfrentados durante más de dos décadas: "El fútbol nos unió hace más de 20 años, cuando éramos unos niños. Bueno, tú serás para siempre El Niño. Y no nos separará nunca. Nos encontramos cuando teníamos sueños utópicos", dice sobre sus inicios.

"Te enfrentas al Guaje Villa y a mí. Luego, volverás a casa. Te esperan los tuyos, aunque tienes que saber que el balón estará hoy más triste que ayer. Disfruta de todo lo que te viene ahora y sé feliz. Pero qué extraño, Fernando. No te has ido todavía y ya te extraño", concluía Iniesta la carta.

Fernando Torres, con la equipación de su retirada

Torres respondía a través de las redes sociales, mostrando su emoción: "Hoy me he despertado sabiendo que juego mi ultimo partido como profesional y pensando que lo afrontaría con normalidad. Después he leído la carta de un amigo y empiezo a emocionarme ... gracias amigo", escribió en Twitter.

El mensaje de Casillas

Otro de los primeros en poner un mensaje a Torres ha sido Iker Casillas, compañero en la Selección y rival en los derbis entre Atlético y Real Madrid.