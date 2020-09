Mourinho: "Solo podría fichar a Messi el que no respete el Fair Play Financiero"

El entrenador del Tottenham fue el protagonista de una entrevista para la revista JOE. En ella, el técnico portugués habló por primera vez en público sobre la situación vivida recientemente por Leo Messi. Mourinho, claro como siempre, aseguró que los clubes que intentaron su fichaje sabían que solo era posible abordar la operación incumpliendo el Fair Play Financiero.

Mourinho, textualmente, mostró su postura. "Nosotros, en el Tottenham, respetamos el Fair Play Financiero. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, seguro", ha asegurado. Unas palabras que suenan a indirecta para el Manchester City, equipo de la Premier que se situó como gran favorito para la incorporación del culé.

Además, el club citizen ya fue protagonista anteriormente por la investigación del TAS y el conflicto con la UEFA. El Tribunal Arbitral del Deporte criticó las escasa colaboración de la entidad británica con la UEFA, pero anuló la multa de dos temporadas sin jugar competición europea que se estableció en un primer momento.

Mourinho, que reflejó su enfado cuando se conoció la sentencia definitiva, ha repetido su opinión. "Fue una decisión vergonzosa", ha detallado en esta última entrevista. "Si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros". Y es que el TAS, pese a negar que existiera algún delito relacionado con el Fair Play Financiero, sí que impuso una sanción económica. "Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición", espetó por aquel entonces.

Messi, solitario durante el partido del Barcelona EFE

"Son vergonzosas en ambos casos. Es un desastre. No estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que si no lo son, no deben pagar. No deben ser penalizados. Quizás son víctimas porque no hicieron nada y tienen que pagar millones para nada", indicó nada más conocer la resolución. Klopp, otro técnico representativo de la Premier, también se mostró molesto con el TAS.

Messi 'se queda'

El argentino no se moverá del FC Barcelona. Después de unos días muy tensos, el delantero culé confirmó que se quedaría un año más en el equipo. No por interés ni por motivación, sino por evitar cualquier polémica judicial con el club que le ha visto crecer. Messi trasladó sus sensaciones en una entrevista que ya es histórica en el mundo del fútbol debido a su relevancia.

El '10' culé criticó a Bartomeu, el proyecto liderado por el presidente y puso en duda las posibilidades del equipo esta nueva temporada. Sin mostrar un gran entusiasmo por el proyecto de Koeman, Messi zanjó que seguiría hasta la próxima temporada.

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", aseguró el delantero. "Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva", explicó el argentino.

