El CSD logra el acuerdo y confirma el protocolo contra la Covid para el deporte no profesional

El deporte no profesional ya tiene un protocolo sanitario contra la Covid-19 tras el parón del martes. El Consejo Superior de Deportes ha llegado a un acuerdo con el resto de estamentos deportivos, incluidas las Comunidades Autónomas, y habrá un documento que dé la seguridad sanitaria y jurídica necesaria para el regreso de competiciones como el fútbol sala, la Segunda División B o el fútbol femenino, entre otros.

El CSD, liderado por Irene Lozano, ha confirmado que "la plataforma creada" junto a las Comunidades, Federaciones, Federación Española de Municipios y Provincias, el COE, el CPE y los organizadores de las competiciones, "ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el protocolo de retorno de las competiciones no profesionales de ámbito estatal".

"En la tarde de hoy se han alcanzado compromisos sobre los aforos y el procedimiento a seguir para incorporar el criterio sanitario respecto a las pruebas de detección del Covid-19. De este modo, se ha conseguido consensuar el texto completo", han informado desde el Consejo Superior de Deportes poco después de finalizar el encuentro.

Además, se subraya que "todas las partes" se congratulan del "esfuerzo realizado y del resultado conseguido", que ofrece "seguridad al sector del deporte en nuestro país". "Se trata de un acuerdo histórico por su alcance y dimensión y por todos los actores e instituciones que han sido involucrados. Sin duda, su relevancia es aún mayor en base a la coyuntura inédita y especialmente negativa que propicia la pandemia".

La aprobación de este protocolo permite que las competiciones deportivas no profesionales puedan regresar según lo indicado. Aquellas dependientes de la RFEF, y que en cuanto a números son las más relevantes, tenían como fecha de inicio el 18 de octubre. Sin embargo, hasta que no se aprobara este protocolo no podían tener nada cerrado. Igualmente, competiciones como la liga femenina de baloncesto estaban a la espera para, en caso de que no se llegara a un acuerdo, crear un protocolo propio.

Duras negociaciones

Las negociaciones se han extendido durante estas dos últimas semanas. El 26 de octubre EL ESPAÑOL publicó el borrador de este protocolo. Sobre ese texto se ha estado trabajando hasta alcanzar al cuerdo de este miércoles. Las principales diferencias estaban en quién financiaba, y cómo lo hacía, el reparto de tests de detección de la Covid-19.

Durante la noche del martes las conversaciones se frenaron en seco y el CSD publicó un comunicado oficial donde daba por concluidas las negociaciones. Según indicaron, no había sido posible un acuerdo y cada Comunidad Autónoma tendría que proceder a elaborar su propio protocolo. El texto común, por tanto, quedaba rechazado. Las discrepancias, como ellos mismos indicaron en el comunicado, estaban en los tests y en la cantidad de público que podía asistir a los eventos deportivos.

Sin embargo, durante este miércoles se recuperaron las negociaciones. Estas se intensificaron por la tarde y, finalmente, se han superado las diferencias para firmar un "texto completo" y consensuado para el regreso del deporte no profesional en España.

