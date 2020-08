La Juventus llama al padre de Messi: quiere juntar a Leo con Cristiano Ronaldo

Se disparan los interesados por Leo Messi. Su salida del Barcelona no ha pasado desapercibida para nadie y, aunque el Manchester City es el claro favorito a su fichaje, siguen preguntando por él los grandes de Europa. L'Équipe, que ya informó de que el PSG había contactado con el padre de Leo para mostrar su interés, descubre ahora que la Juventus de Turín habría hecho lo mismo para meterse en la puja.

La Juventus quiere a Messi según el diario francés. El sueño turinés es juntar a los dos mejores futbolistas del siglo XXI: Messi y Cristiano Ronaldo. De este modo, directivos de la entidad bianconera ya se habrían puesto en contacto con el padre de Messi, mediante una llamada de teléfono, para transmitir su interés por el argentino.

El club italiano es consciente de que no se trata de una operación sencilla y que el City está por delante, ahora mismo, del resto de pretendientes. La Juventus, sin embargo, quiere postularse como uno de los candidatos a sabiendas que Messi podría salir gratis del Barcelona, lo que haría posible su contratación en términos económicos.

Cristiano Ronaldo, en el partido de Champions contra el Lyon Reuters

Como detalla L'Équipe, Jorge Messi, el progenitor del seis veces Balón de Oro, atendió la llamada de la Juventus "amablemente" como también hizo con la del PSG. La 'Vecchia Signora' se autoincluye entre los candidatos a fichar a Messi, que ya eran cuatro: Manchester City, Inter de Milán, PSG y Manchester United.

Este movimiento de la Juventus se debe a que no quiere perder el tren de Messi en caso de que el argentino no acabe fichando por el City y salga del Barcelona este verano. Un tren que no volverá a pasar y que, posiblemente, sea la primera que haya pasado con tanta seguridad. Messi quiere salir del Barça y su decisión es irreversible. Los grandes de Europa se agolpan en su puerta y el padre de Leo no deja de recibir llamadas.

Messi y Cristiano, ¿juntos?

El fichaje de Messi por la Juventus sería histórico ya solo por el mero hecho de juntar a Leo y Cristiano en el mismo equipo. Once Balones de Oro juntos sobre el campo, algo inimaginable y que ahora Juve suspira por convertir este sueño en realidad. La pregunta que se hacen todos es: ¿querrían jugar uno al lado del otro Cristiano y Messi?

Ambos podrían perseguir como compañeros el sueño de ganar la Champions League. Es algo que durante los últimos años se han quedado lejos de conseguir, Cristiano con la Juventus durante dos temporadas y Messi con el Barça desde su última 'Orejona' en 2015.

