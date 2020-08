Piper, el futbolista que fue a suicidarse a la tumba de su abuelo y un caballo salvó su vida

El mundo del fútbol no es un camino de rosas para la gran mayoría. Muchos futbolistas sufren durante los años de su carrera deportiva y algunos caen en depresiones que derivan en problemas con las drogas y el alcohol. Es el caso de Matt Piper, un exjugador prometedor de Leicester City al que las lesiones le retiraron del fútbol antes de lo debido y acabó hundido hasta el punto de intentar suicidarse.

Piper habla años después de aquello en una entrevista para The Athletic. Se sincera sobre la espiral en la que acabó, con excesos de alcohol y drogas, y que casi le costó la vida. Cuenta la vez que se intentó suicidar después de haber bebido dos botellas de whisky y consumir todas las drogas que había por su casa. Su madre lo encontró aquella noche tumbado sobre la tumba de su abuelo en el cementerio de Leicestershire.

"¿Fui a morir a la tumba de mi abuelo? Es difícil de responder, pero yo diría que sí. No recuerdo haber tenido esos pensamientos exactos, pero definitivamente lo tenía en mente y tenía claro que mis hijos estarían mejor sin mí", se abre Matt Piper ahora, a sus 38 años.

"Entonces no me importaba nada. Consumí lo que consumí. Dejé mis llaves, mi teléfono y la billetera en casa para acostarme en una tumba. Ahora me doy cuenta de que ese día realmente intenté terminar con todo", confiesa sobre aquel episodio.

De joven, Piper se convirtió en uno de los tesoros de la cantera del Leicester y alcanzó el primer equipo cobrando 218.000 euros a la semana. Pero la rodilla le dijo basta y su carrera empezó a caer en picado. Una cesión cuando todavía era jugador de los foxes y una salida al Sunderland (2002-2006) fueron sus otras aventuras en el fútbol profesional hasta que tuvo que retirarse.

20 veces operado de la rodilla

"El médico me dio un ultimátum. Me dijo que mi rodilla podría aguantar tres o cuatro años más jugando al fútbol, pero que si lo hacía probablemente con 40 años no podía andar", explica sobre su adiós al fútbol. Antes, tuvo que pasar hasta 20 veces por el quirófano. Y su vida cayó en un pozo.

"Convertí en fin de semana toda mi semana. Me despertaba con resaca y pensaba... 'probablemente si tomo otro trago olvidaré todos mis problemas'. Antes de darme cuenta estaba bebiendo todos los días y mi ex pareja me impidió ver a los niños. Y no me extraña, yo estaba todo el día borracho. Era un círculo vicioso de una sola dirección", acaba confesando Piper.

Pero la historia de Piper tiene final feliz. Ahora dirige una academia de fútbol para niños tras rehabilitarse. Su madre le propuso visitar Sporting Chance, una clínica creada por otro exfutbolista con una vida similar (Tony Adams, del Arsenal). Allí, como parte de la terapia, le hicieron responsable de Madden, un caballo al que tuvo que limpiar, cepillar, herrar y pasear durante años y que le cambió la vida.