Deportivo y Numancia acudirán a la justicia ordinaria para paralizar la Segunda División

El club gallego ha emitido un extenso comunicado asegurando que, pese a acatar el fallo del TAD que cierra el 'caso Fuenlabrada', acudirán a la justicia ordinaria en busca de la salvación y permanencia en Segunda División. Lo harán acompañados del Numancia, otro de los equipos perjudicados en la última jornada al no jugarse en horario unificado.

El Deportivo de La Coruña ha compartido un largo comunicado donde, pese a asegurar que respeta las decisiones judiciales que se han conocido hasta el momento, califica como "un atropello sin precedentes a la competición y al Real Club Deportivo" lo sucedido. La justicia deportiva, que hasta el momento se ha encargado de gestionar el caso, "ha optado por inhibirse por completo para tolerar una cacicada de peligrosas consecuencias futuras".

Según informan, han decidido "iniciar otro largo camino, el de la verdadera justicia" y que se "le está negando al Real Club Deportivo". "La búsqueda de esa justicia no estará en el resultado del fallo, que como no puede ser de otro modo acataremos, sino en poder defender nuestros intereses ante jueces profesionales e independientes con todas las garantías procesales y no estar sometidos la persecución institucional y mediática que hemos sufrido desde el pasado 20 de julio", han indicado.

Presidente del Numancia durante una rueda de prensa EFE

"Antes, ese día, y desde entonces, el Deportivo no ha incumplido un solo protocolo, una sola ley, un solo reglamento, ninguna circular, nada. Y hasta hoy, está siendo, junto con el CD Numancia, el único perjudicado. Por eso vamos a seguir peleando, hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quién caiga, por lo que es de justicia, para que se sancione a los infractores y no se perjudique a inocentes".

El club anuncia que no retirarán "ninguno de los procedimientos en marcha ante ninguna institución" y que, en su caso, trasladarán todo "a la justicia ordinaria para que sean tramitados conforme a derecho". Una justicia que consideran como "verdadera". "No es la primera vez que desde los centros de decisión nos convierten en culpables cuando la única víctima somos nosotros", han subrayado.

El comunicado del Deportivo de La Coruña, junto al Numancia, llega un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte quitara la potestad del 'caso Fuenlabrada' al juez instructor del Comité de Competición. Según el TAD, este y la RFEF no tienen competencias en el caso, sino que corresponde única y exclusivamente al juez de LaLiga.

Este ya analizó la situación y determinó que no había habido ninguna irregularidad, por lo que el caso ya está completamente cerrado en lo que respecta a la justicia deportiva. Una decisión que hizo que hasta la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, llamara personalmente a Irene Lozano para reclamar la intervención del CSD.

El Consejo Superior de Deportes ya recalcó, en conversación con EL ESPAÑOL, que el 'caso Fuenlabrada' no estaba dentro de sus competencias pues dependía del Comité de Competición y, además, ha acordado con LaLiga y RFEF una Segunda División de 22 equipos que tanto Dépor como Numancia quieren paralizar con medidas cautelarísimas.

