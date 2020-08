Los 'niños' de Luis Enrique: las claves del seleccionador sobre las novedades de la lista

Seguramente se trate de la lista de la Selección con más novedades que se recuerde de aquí a un tiempo atrás. Revolución de Luis Enrique en una convocatoria repleta de nombres de jugadores jóvenes, muchos de los cuáles afrontan su primera experiencia con la selección absoluta. Ansu Fati, Adama Traoré, Eric García, Sergio Reguilón, Mikel Merino, Ferran Torres y Unai Simón son las principales novedades.

Con tanto nombre nuevo, Luis Enrique ha tenido que explicar en la rueda de prensa posterior al anuncio de la lista por qué ha confiado en ellos. "No miro estadísticas, edad, equipo...", dijo Luis Enrique que insistió que los jóvenes que ha llamado "tienen rendimiento y espero que lo den desde el primer partido". "Aquí venimos a rendir, no a curtirse", sentenció.

Varias de las preguntas fueron sobre ellos y apenas se quedó sin hablar de Ferran, Unai Simón y Merino. Estas fueron las explicaciones que dio de la convocatoria del resto.

Ansu Fati

"Muy fácil. Lo conozco perfectamente. Creo que tiene nivel para estar con nosotros. Diría que solo Messi tiene un ratio de minutos-gol superior a él en el Barcelona. Lo quiero ver aquí. Va a ser muy importante", dijo sobre Ansu Fati, que con 17 años es el jugador más joven de la lista.

Adama Traoré

A Adama ya lo conocía del Barça, pero el de ahora es muy superior al de entonces: "Lo pude tener cuando estaba entrando al Barcelona. En aquella época tenía potencia. Y en estos dos años en Inglaterra se ha pulido. Posiblemente sea el mejor jugador de Europa en desborde. Estoy encantado de incorporarlo en la Selección".

Eric García

"Solo tiene 19 años pero en las categorías inferiores de la selección lo ha hecho bien liderando. Es jugador muy preparado, muy inteligente, con buena salida de balón. Lo convocamos por su nivel. Espero que sigan jugando hasta ahora. Considero que tiene nivel para jugar el próximo partido", dijo del central que ya cuenta con experiencia al primer nivel con Guardiola en el City.

Óscar Rodríguez

Óscar ha sido la gran sorpresa de la lista y para 'Lucho' tiene mucho más de lo aparente: "Lo conocemos de la sub 21. Me ha sorprendido gratamente su rendimiento en el Leganés. Es un jugador que es difícil que pierda el balón y tiene un chut excepcional. Tengo ganas de verlo. Puede jugar de interior o en banda izquierda. Lo que me ha sorprendido de él es su capacidad sin balón y su derroche físico".

Reguilón

Sobre Reguilón tuvo claro que iba a estar ilusionado de ir a la Selección pese a que este viernes tiene que jugar la final de la Europa League con el Sevilla: "Reguilón no creo que ponga pegas por tener solo siete días de descanso".

