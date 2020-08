Una Champions League para la historia: los ocho candidatos al título ante la amenaza del coronavirus

En tan solo once días se define la Champions League. Once días de locura en los que se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la final en una sola ciudad. Lisboa será la capital del fútbol durante algo más de una semana, aunque lo hará bajo unas circunstancias que ninguno hubiera firmado. Este miércoles se da el pistoletazo de salida a un final de Champions inédito por su formato y por no contar con público.

Bajo la constante amenaza del coronavirus, los ocho equipos que quedan con vida en la Champions se meten en una 'burbuja' en Lisboa para protegerse de los contagios. Los equipos ya han viajado a la ciudad y tras los test realizados a cada uno de ellos solo se han lamentado los dos positivos del Atlético de Madrid. Eso sí, durante horas se temió lo peor respecto a la participación rojiblanca. Los contagiados, Correa y Vrsaljko, se han quedado confinados en Madrid.

Lisboa es una burbuja. Da Luz y el José Alvalade, dos búnkeres. En la ciudad no se respira aire de Champions. Nada que ver a cómo lucía Madrid el pasado año durante los días previos a la final del Wanda Metropolitano. Entonces se respiraba fútbol por todos los costados en la capital madrileña. No puede decir lo mismo estos días la portuguesa, que no puede escapar de la realidad que vivimos en plena pandemia.

La UEFA se blinda para acabar la temporada europea después de que (casi) todas las grandes ligas ya lo hicieran. Un formato nuevo. Una Final a 8 en la que las eliminatorias se decidirán a partido único. Manchester City, Lyon, Bayern Múnich y Barcelona volvieron a escuchar el himno de la Champions en la vuelta de octavos que les faltaba por jugar. RB Leipzig, Atlético, Atalanta y PSG lo harán ya en Lisboa.

Calendario

Cuartos de final:

C1: Atalanta - PSG | 12/08 - 21:00 horas

C2: RB Leipzig - Atlético de Madrid | 13/08 - 21:00 horas

C3: Barcelona - Bayern Múnich | 14/08 - 21:00 horas

C4: Manchester City - Lyon | 15/08 - 21:00 horas

Semifinales:

S1: Ganador C1 - Ganador C2 | 18/08 - 21:00 horas

S2: Ganador C3 - Ganador C4 | 19/08 - 21:00 horas

Final

F: Ganador S1 - Ganador S2 | 23/08 - 21:00 horas

Equipos

Manchester City

El City llega a la cita de Lisboa como uno de los grandes favoritos tras eliminar al Real Madrid en los octavos. Pep Guardiola es el único entrenador de los ocho que participan en esta fase final que sabe lo que es levantar una Champions League aunque no lo hace desde hace casi una década, en 2011. La 'Orejona' es la gran obsesión del técnico catalán que tiene ahora más cerca que nunca resarcirse de sus fracasos pasados.

Los citizens tienen una de las plantillas más amplias, aunque con el Madrid volvió a quedar claro que sufre atrás. Kevin de Bruyne podría confirmarse como uno de los mejores del mundo en esta Final a 8. Sterling y Gabriel Jesús ponen la electricidad y Rodri y Gundogan dan oxígeno a un equipo que puede ser agotador para el rival en la presión. Los de Zidane ya lo comprobaron en Mánchester.

Once titular del Manchester City

Lyon

El Lyon es uno de los aspirantes a dar la campanada tras eliminar a la Juventus. No haber tenido rodaje por la cancelación de la Ligue-1 podría penalizarle, aunque contra Cristiano Ronaldo y compañía aguantó los embistes. Con eliminatorias a un partido, todos se pueden permitir soñar y el equipo galo tiene potencial para dar un susto a más de uno.

Se trata de un equipo joven en el que Depay es su gran referencia. La baja de Fekir se ha sustituido con perlas como Aouar o Caqueret, que ya han llamado la atención de los grandes de Europa. Lisboa será el mejor escaparate posible.

Once titular del Lyon

Barcelona

Un mar de dudas rodean al Barcelona, que planteando su peor juego en años -quizás desde antes de Guardiola- está a tres victorias de sumar su sexta Champions. Ante el Nápoles se cumplió pero la verdadera prueba será ante el Bayern Múnich. Haber perdido La Liga ante el Real Madrid deja a Setién sin margen y parece que lo único que salvaría su cabeza sería levantar la 'Orejona'.

El Barça se aferra a Messi, que este martes se entrenó con una aparatosa venda. Sin grandes bajas, Setién necesita que De Jong se mantenga al nivel que estuvo ante el Nápoles y rezar porque los de arriba no fallen. Hace tiempo que el Barça dejó de dominar a los rivales y ahí está el agujero que el resto puede aprovechar.

Once titular del Barcelona

Bayern Múnich

Si hubiera que dar la vitola de favorito a un solo equipo, seguramente ese sería el Bayern Múnich. Flick ha llevado al equipo bávaro a su mejor momento desde que se ganó la Champions en 2013. Lewandowski ha tomado el testigo de los Robben y Ribery de entonces y llegaría a la cita como favorito al Balón de Oro si este no hubiera sido cancelado. Con 13 goles en la presente edición de la Champions, amenaza el récord de los 17 que anotó Cristiano Ronaldo en 2017.

El Bayern no es solo Lewandowski. La duda está en si Coman llegará contra el Barça, sino será Perisic el que juegue de inicio. Las bandas son dos puñales, con Gnabry fijo en la izquierda. Como el City, donde falla es en su pareja de centrales. El campeón de la Bundesliga quiere ahora el trono europeo.

Once titular del Bayern Múnich

RB Leipzig

La 'cenicienta' de los ocho clasificados a cuartos. No infunde el mismo respeto que cuando pasó por encima del Tottenham antes del parón. Y es por dos motivos: apenas ganó cuatro partidos de nueve en la recta final de la Bundesliga y ha perdido a Timo Werner, que se unió a las filas del Chelsea. Sin su mejor jugador, Nagelsmann tendrá que dar con la clave para poner en aprietos al Atleti.

No está Werner, lo que obliga al Leipzig a buscar alternativas. Con Nkunku a la derecha, Nagelsmann tendrá que elegir entre Forsberg, Poulsen y Schick para dos puestos. Gana enteros el primero, siendo uno de los favoritos del técnico alemán. Atrás, el recién renovado Upamecano deberá imponer jerarquía.

Once titular del RB Leipzig

Atlético de Madrid

De vuelta a Lisboa, pero cargado de ilusión. El Atleti de Simeone sabe que está a tres de pasos de levantar la Champions 'que le deben'. Desde la gran victoria en Anfield ante el Liverpool, los ánimos están por las nubes en el conjunto rojiblanco. Sin Correa ni Vsraljko hasta nuevo aviso, el Cholo sabe que debe cuidar de sus efectivos para los próximos once días en caso de llegar a la final.

Una de las plantillas más fuertes que sabe competir en Europa y que suma la adhesión de Marcos Llorente a la ecuación. Su físico puede ser fundamental. También se necesita que Costa y Morata estén acertados de cara a puerta. Y, sobre todo, Joao Félix. El portugués vuelve a su 'casa' y será uno de los grandes atractivos en Lisboa.

Once titular del Atlético de Madrid

Atalanta

El Atalanta lo tiene todo para ser la sorpresa de la Champions. Lo tiene todo para plantar cara al equipo que se le ponga por delante y para nada será un trago fácil para el PSG. Verdugo del Valencia, ya tiene asegurada su presencia en la próxima edición de la Champions tras quedar tercero en la Serie A. Solo cinco puntos le separaron de la Juventus campeona, ahí es nada.

El gran problema para el Atalanta será la baja de su delantero Ilicic, autor de cuatro goles en la vuelta de Mestalla. Aún así tiene efectivos de sobra para hacer un buen papel. Zapata, Papu Gómez, Muriel, Pasalic, Hateboer... El sueño de este equipo italiano sigue muy vivo.

Once titular del Atalanta

PSG

Como el City o el Atleti, el PSG sabe que esta es una gran oportunidad para lograr su ansiada primera Champions League. Con todo lo que ha pasado este equipo, al final se ha plantado en Lisboa con la Ligue-1 y las dos copas bajo el brazo. La remontada en octavos contra el Borussia Dortmund devolvió las aguas a su cauce y ahora los de Tuchel se han convertido en un equipo peligrosísimo.

Neymar abanderará al PSG mientras que el tobillo de Mbappé sigue siendo la gran preocupación entre la afición parisina. Parece que el delantero galo estará disponible contra el Atalanta, pero habrá que ver a qué nivel.

Once titular del PSG

