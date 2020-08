Recta final para el 'caso Ronaldinho': 15 días para saber si será libre

El 24 de agosto se celebrará la audiencia en la que puede decretarse la libertad del exfutbolista internacional brasileño Ronaldinho Gaúcho y de su hermano Roberto seis meses después de ser arrestados en Paraguay por uso de pasaportes falsos, afirmó este lunes el juez de la causa, Gustavo Amarilla.

"Acabo de firmar de que la audiencia se va hacer el 24 de agosto a las dos de la tarde en una de las salas de juicio (oral) del Poder Judicial", expresó a la agencia EFE el juez penal de garantías (instrucción). El juez afirmó que una vez que se conozca el fallo los hermanos "pueden recuperar su libertad o seguir con arresto". "Eso va a depender de lo que pase en la audiencia", añadió.

La audiencia es el resultado del pedido de la Fiscalía, que el viernes presentó su escrito de conclusión de la investigación, en la que solicitó para los hermanos Assis Moreira un proceso abreviado, la suspensión del proceso y una sanción en concepto de "reparación social" de 90.000 dólares para el exjugador y 110.000 dólares para su hermano.

Ronaldinho, junto a un policía en Paraguay EFE

En su escrito la Fiscalía señaló que la investigación no "ha detectado algún elemento que compruebe" que Ronaldinho "haya tenido una directa participación en la planificación de la obtención de los documentos irregulares". Amarilla dijo que "lo que le quedó claro a la Fiscalía es que ellos (los dos hermanos) usaron un documento público de contenido falso".

Recluidos en Paraguay

La exestrella de equipos como el Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Milan y su hermano Roberto cumplieron prisión preventiva en un cuartel de la Policía que alberga a delincuentes de alto perfil, pero desde el 7 de abril están en reclusión domiciliaria en un hotel de la capital paraguaya.

Ello tras el pago de una fianza conjunta que en su día se informó que ascendió a 1,6 millones. Amarilla aclaró este lunes 10 de agosto que el monto global de la fianza real ofrecida por Ronaldinho y su hermano fue de tres millones de dólares.

Factor Dalia López

La investigación, que había arrancado con varias detenciones y más de una decena de imputados, tiene entre los procesados a la empresaria paraguaya Dalia López, gestora de la llegada al país del exfutbolista y en paradero desconocido desde el primer día.



Ronaldinho Gaúcho llegó a Paraguay para apoyar con su imagen un proyecto de ayuda a la infancia que promovía López a través de la fundación que ella presidía, además de participar de la apertura de un casino.

Dalia López está señalada por como la supuesta cabeza de una red dedicada a "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso". La defensa del exjugador, sostiene que esos documentos fueron un regalo al que no dieron mayor importancia los dos hermanos.

¿Regreso a España?

Durante las últimas se ha especulado con la posibilidad de que pueda asentarse en Barcelona o sus alrededores una vez abandone Paraguay. Sobre la Ciudad Condal habló durante una entrevista con Mundo Deportivo: "Barcelona siempre me trató con mucho cariño y respeto. Mis excompañeros (como Puyol o Ronaldo) me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta".

