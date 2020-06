Ronaldinho habla de su encierro: "Han sido 60 días muy largos..."

Ronaldinho sigue encerrado en Paraguay. El exfutbolista brasileño cumple arresto domiciliario en un hotel desde que el pasado 8 de abril pagará su fianza para salir de prisión. Se cumplen dos meses (60 días) desde que salió de la cárcel, pero sigue sin poder gozar de libertad ni abandonar el país tras ser imputados tanto él como su hermano por ingresar a Paraguay con pasaportes falsos.

Pero Ronaldinho ha roto su silencio ante un medio español. Lo ha hecho en Mundo Deportivo, donde ha hablado de varios temas de actualidad y otros que le conciernen a él y su tiempo en prisión y de arresto domiciliario.

Ronaldinho contó que está recibiendo mucho apoyo desde España: "Barcelona siempre me trató con mucho cariño y respeto. Mis excompañeros (como Puyol o Ronaldo) me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta".

Ronaldinho, en su llegada al Hotel Palmaroga EFE

Admitió que la situación ha cambiado ahora en el hotel: "Nos tratan muy bien, estamos tranquilos porque han sido 60 días largos. Hacemos deporte y tenemos un gimnasio. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado, y creo que eso se quedará para siempre en nosotros tras vivir esta experiencia complicada".

El parón del fútbol y su sonrisa

Sobre el parón del fútbol por la pandemia dijo lo siguiente: "Vivimos una pandemia que nos hace pensar ya en la próxima temporada. Esta ha quedado totalmente comprometida. No tener partidos por tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que da la afición... Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad".

Además, recalcó que en esta situación no le ha sido fácil mantener su característica sonrisa: "No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz".

[Más información: Ronaldinho, 'cazado' en el hotel donde cumple arresto domiciliario: su reacción viral]