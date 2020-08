LaLiga rechaza la propuesta del Zaragoza para Segunda División: "No tiene cabida"

LaLiga ha denegado las propuestas del Real Zaragoza para el fin de la competición en las que pedía dar por terminada la misma y el ascenso del equipo a Primera División al ser tercero o bien el ascenso de los cuatro equipos que disputen la promoción.



En la petición zaragocista se indicaba que el equipo no podrá contar para la fase de ascenso con su máximo goleador, Luis Suárez, situación que se considera una adulteración de la competición porque no todos los equipos van a competir en las mismas condiciones deportivas y que, por lo tanto, era motivo suficiente para la suspensión de la competición.



Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha respondido este jueves por correo electrónico a la petición zaragocista señalando que "no tiene cabida al no suponer una causa que obligue a la terminación de la competición". Y es que la situación de positivos que hubo en clubes como el Almería o el propio Zaragoza parece estar controlada.



Tebas indica que conviene recordar que se trata de una situación que se ha dado en todas las categorías del fútbol español y no se ha procedido, por ello, a dar por finalizada la competición y, menos aún, teniendo en consideración la clasificación final que figure en el momento de la suspensión.



"Es más, es bien sabido que se han disputado partidos de playoff en otras categorías durante el mes de julio y están programados partidos para el presente mes de agosto", explica.

La plantilla estalla

Los jugadores del Zaragoza, por medio de su capitanes, han salido en una rueda de prensa para criticar la gestión que se está realizando. Señalan a los dirigentes de las principales instituciones deportivas y se suman a otras denuncias como las de los jugadores del Fuenlabrada.

"Ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol", han destacado durante su comparecencia pública.

Todo lo ocurrido las últimas semanas tras el 'caso Fuenlabrada' ha desencadenado una sucesión de comunicados donde apenas se habla de los jugadores. Los profesionales, que están viendo como su calendario se alarga, no tienen asegurado ni cuándo regresarán a la competición.

