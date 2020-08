Investigan insultos racistas a Gattuso por parte del banquillo de la Lazio

El pasado fin de semana terminó la Serie A y lo hizo, entre otros partidos, con el duelo que enfrentó a Lazio y Nápoles. El duelo acabó con victoria napolitana por 3-1 con goles de Fabián Ruiz, Insigne y Politano, por parte de los azzurri, y de el Bota de Oro Immobile, por la de el conjunto laziale.

El partido estuvo cargado de tensión y ahora se abre una investigación por unos presuntos insultos racistas que salieron desde el banquillo de la Lazio con Gennaro Gattuso como destinatario de los mismos. La Federación Italiana de Fútbol abre diligencias ya que se señala a un miembro del cuerpo técnico del conjunto romano.

Según esta información, Alex Maggi, fisioterapeuta de la Lazio, dijo durante el encuentro a Gattuso: "Terrone di merda". En castellano viene a ser la expresión "turrón de mierda", aunque en nuestro idioma no parece nada demasiado llamativo, en Italia es un grave insulto que las personas nacidas en el norte del país transalpino dicen a los del sur.

Gennaro Gattuso, durante la rueda de prensa EFE

El enfrentamiento entre norte y sur de Italia existe y los del sur se suelen dirigir a los norteños en estos términos descalificativos con la expresión "polentoso fascista". Ese "terrone di merda" llegó a los oídos de Gattuso, entrenador del Nápoles, quien no dudó en contestar al banquillo de su rival: "¡Ven y dímelo a la cara!".

Disculpas públicas

El fisio de la Lazio se disculpó después de su insulto racista: "En mis muchos años de profesión, nunca ofendí a nadie. Además de ser padre familia, soy una persona respetuosa y mi historia profesional lo acredita. Durante el partido ante el Nápoles me dejé llevar por un comportamiento inapropiado y por eso me disculpo profundamente con todos y en particular con el señor Rino".

Problema con el racismo

No es la primera vez que una polémica racista se produce en el fútbol italiano. Hace ya varios meses, los clubes de la Serie A elevaron una queja por lo que consideraron, y todavía consideran, un "serio problema" en el Calcio. "Las imágenes de jugadores que fueron abusados racialmente en el fútbol italiano se han visto y discutido en todo el mundo esta temporada y eso nos avergüenza a todos", señalaron los equipos en una nota conjunta el pasado mes de noviembre.

"Ningún individuo debería ser sometido al racismo, dentro o fuera del fútbol, y ya no podemos permanecer en silencio sobre este tema o esperar a que desaparezca mágicamente. Tenemos que reconocer públicamente que tenemos un grave problema con el racismo. Es un problema que no hemos hecho lo suficiente para combatir en los últimos años", concluyeron en el comunicado oficial.

En la citada nota, los clubes aseguraron que se llevaría a cabo "una política antirracismo integral y sólida de la Serie A, nuevas leyes y regulaciones más estrictas y un plan para educar a las personas para evitar más casos de racismo". Ahora, con el caso entre el fisio de la Lazio y Gattuso, entrenador del Nápoles, se abre una investigación para dar un paso más en la erradicación del racismo en el fútbol italiano.

[Más información: Muere la hermana de Gennaro Gattuso, Francesca, a los 37 años]