Joaquín hace historia en La Liga y supera a todo un mito como Raúl

El capitán del Real Betis Balompié logró cosechar un dato histórico en esta jornada 37 de La Liga. Con su aparición ante el Alavés, Joaquín Sánchez acumuló 551 partidos disputados en la competición doméstica y ya es el jugador de campo que más veces ha salido al terreno de juego en la liga española.

La pasada jornada, el jugador de de casi 39 años ya había conseguido alcanzar a todo un mito del fútbol español como el exmadridista Raúl González Blanco. Sin embargo, tras salir como titular en el duelo ante el Alavés, el andaluz se colocó en lo más alto de esta particular clasificación.

Además, lejos de la posición de jugador de campo, Joaquín está como el segundo jugador con más partidos disputados en La Liga de toda la historia. Lo más difícil, más bien imposible, será alcanzar al número uno de la clasificación: Andoni Zubizarreta. El portero llegó a disputar 662 encuentros vistiendo las camisetas del Athletic, Barcelona y Valencia.

Un número muy lejano para un Joaquín que, vistiendo las camisetas del Real Betis, Valencia y Málaga, ha superado a Raúl -que tan solo jugó en el Real Madrid-. Este año pudo haber alcanzado dicha cifra mucho antes, pero los problemas físicos lastraron el hito del jugador. Una lesión muscular le apartó del equipo ante Athletic, Espanyol y Levante.

Joaquín y Sergio Ramos EFE

El adiós más esperado

El atacante no se retirará a final de temporada. Renovó en diciembre de 2019 y acalló todos los rumores que le ponían colgando las botas al final de la presente campaña. Pero, dado que el reloj de poner punto y final a su carrera ya está funcionando, el regreso de la competición en su caso era muy esperado.

En una entrevista concedida a la cadena COPE hace dos meses, Joaquín dejó claro que le daría "mucha pena" tener que despedirse del deporte de su vida alejado del tapete. "Después de tantos años, me gustaría terminar mi carrera jugando. Me daría muchísima pena hacerlo de otra manera. No he pensado en mi retirada pero acabar así daría muchísima pena".

Joaquín firmó hasta 2021 con el Betis y podría retirarse con 40 años si termina la próxima temporada, siempre y cuando el calendario no se vea alterado por la pandemia del coronavirus.

La temporada de Joaquín

El veterano jugador ha jugado más de 30 partidos esta temporada entre Copa del Rey y La Liga. Casi 2.000 minutos y hasta 10 goles entre ambas competiciones en una campaña que no ha sido del todo fácil para el beticismo. A pesar de conseguir la salvación, se esperaba más de la plantilla y no un puesto en la zona media de la tabla.

La próxima temporada Joaquín coincidirá con Pellegrini. Salvo que el técnico decida apartarle, algo bastante sorprendente por el peso del jugador en la entidad, se reencontrarán. La última vez que técnico y jugador compartieron equipo fue en el Málaga y los resultados fueron más que positivos para ambos.

