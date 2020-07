Tebas atiza al TAS por la decisión sobre el City: "Es lo contrario a un órgano arbitral"

Enfado mayúsculo del presidente de La Liga tras la polémica resolución del Tribunal Arbitral del Deporte sobre el Manchester City. El organismo rebajó la sanción al club inglés y les permitió jugar competiciones europeas como la Champions. Una decisión que ha indignado al mundo del fútbol y que ha hecho estallar a Javier Tebas.

En una entrevista del español para la cadena ESPN, Tebas ha quitado toda la credibilidad al TAS y ha cargado duramente contra su gestión en los últimos años. Además, ha dejado claro, como ya hizo hace unos días, que el City ha salido beneficiado injustamente.

“Es un órgano que es todo lo contrario de un organismo arbitral, no existe esa transparencia. El TAS tiene que cambiar o lo que tiene que cambiar es el reglamento, la asignación de los árbitros. Ya en Suiza hay esas formas para asignar, sobre todo del árbitro neutra", ha indicado.

Según Tebas, el TAS "se muere" y no solo por esta última resolución. "Llevo muchos años poniéndolo en duda", ha asegurado en tal entrevista. El máximo representante de La Liga deja claro que los que están "en la industria del deporte" reconocen en privado que el TAS ha perdido credibilidad y que incluso perjudica al arbitraje.

Defiende que "la UEFA no cometió errores" cuando analizó la gestión del Manchester City y, por ello, él pide "un análisis del TAS como órgano arbitral" puesto que no está "a la altura" para dar ninguna resolución. Tebas, que ha sido una de las caras conocidas que más ha criticado los movimientos del City, vuelve a sostener que los ingresos obtenidos por el club inglés no son "recursos propios". "Lo ha hecho mal el TAS", ha repetido constantemente.

La polémica resolución sobre el City

El TAS emitió este pasado lunes la resolución sobre el Manchester City y la sanción que había recibido de estar dos temporadas sin jugar en Champions League. El castigo impuesto por la UEFA y que había recurrido el club inglés quedó en nada.

El organismo de arbitraje sustituía las dos temporadas sin competir en Europa por una multa de 10 millones de euros. Además, esa cifra de 10 'kilos' también sufría una gran rebaja, pues en un primer momento debían ser 30 los millones de euros pagados para resolver la sanción.

La razón de la investigación y posterior castigo era el incumplimiento del Fair Play Financiero por parte de la dirección del Manchester City. Si la UEFA ponía en duda el cumplimiento de estos límites económicos, el TAS ha reducido el problema a que el City no camufló "fondos de capital" en forma de "ingresos de patrocinadores", sino que falló a la hora de cooperar con las autoridades de la UEFA

Críticas a la resolución

No solo ha sido Javier Tebas el encargado de poner en duda el acierto del TAS con respecto al Manchester City. Técnicos de equipos de la Premier como Mourinho o Klopp se han sincerado en los medios de comunicación con respecto a esta decisión.

Mourinho calificó la decisión como "vergonzosa" dado que, si no hubiera habido ningún problema, no deberían ni pagar 10 millones de multa. Por su parte, el entrenador alemán de Anfield aseguró que "no es un buen día para el fútbol" nada más conocerse el resultado del TAS.

El futuro de La Liga

Tebas, en la misma entrevista a ESPN, indica cuáles son sus planes para el futuro de la competición. Su esperanza es que la próxima temporada pueda haber "un porcentaje de 30% o 20%" de aficionados en los estadios de la competición nacional. Una noticia que se conocerá en "15 o 20 días".

El presidente de La Liga se muestra optimista de cara al futuro, recalcando que a partir de 2022 se volverá a ver el mismo ambiente en los estadios de fútbol que había en 2019. Con la llegada de la vacuna, Tebas prevé vivir en la normalidad habitual del deporte.

