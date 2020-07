Guardiola contesta a Tebas tras el indulto del City: "Debe estar muy celoso de la Premier"

La guerra entre Pep Guardiola y Javier Tebas está abierta. Ambos se han cruzado acusaciones tras la resolución en la que el TAS indultaba al Manchester City de la sanción impuesta por la UEFA, algo que no ha gustado al presidente de LaLiga y que ha llevado al técnico a responderle.

Javier Tebas mostró su desacuerdo con la decisión del TAS de retirar la sanción al equipo inglés y dejó sobre la mesa la duda de si era este órgano el idóneo para recurrir las decisiones que implicaban a las instituciones del fútbol. Por ello, Guardiola ha decidido no morderse la lengua y pasar directamente al ataque.

"El señor Tebas debe estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble. La próxima vez le preguntaré qué jueces son los que deben ir. Tiene que centrarse en La Liga. Él es uno de esos que cuando la sentencia va a su favor, es perfecto, como ha pasado en España".

Pep Guardiola durante el derbi ante el Manchester United. EFE

El técnico fue así de contundente y prosiguió en sus declaraciones: "Pero cuando va contra él siempre hay problemas. Señor Tebas, estaremos en la Champions League la próxima temporada porque lo que hicimos fue lo correcto".

Además, Guardiola valoró positivamente la decisión del TAS: "Ayer fue un buen día para el fútbol. Estoy increíblemente feliz por la decisión del TAS porque demuestra que todo lo que la gente dijo sobre el club no era cierto y que podremos defender en el campo lo que hemos ganado en el campo".

"Como he dicho muchas veces, si hicimos algo malo deberíamos aceptar la sanción de la UEFA. Pero tenemos el derecho a defendernos cuando creemos que lo que hicimos es lo correcto. Sería bueno que nos dejaran de criticar, pero no lo creo. Podremos jugar en la Champions League la temporada que viene porque lo hemos hecho bien".

Por último, Pep afirmó que, aunque no es momento de hablar de renovaciones, él quiere seguir en el Manchester City y que lo habría hecho si el equipo no hubiera jugado la Champions e incluso si les hubieran descendido a la segunda división inglesa.

Pep Guardiola, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling y John Stones, durante un partido del Manchester City REUTERS

"Mi opinión no ha cambiado, quizás ahora puedo quedarme aquí más tiempo pero la gente no entiende cómo de difícil ha sido para todos estar bajo sospecha. Antes era feliz y ahora soy feliz, pero todavía no es momento para hablar de ello. Mi situación es clara. Como dije hace un mes, me quedaré aunque no hubiera Champions League. Algunos decían que nos tenían que descender a League Two. Y también me habría quedado".

Guardiola saca pecho

Guardiola se ha mostrado muy satisfecho tanto por la decisión del TAS que beneficia claramente a su equipo y a la dirección del club, como por poder sacar pecho ante todos aquellos que confiaban en una resolución normal del asunto y que traería consigo la fuerte sanción impuesta por la UEFA.

Sin embargo, poderoso caballero es don dinero, ya que el TAS y fútbol mundial se ha terminado plegando ante el músculo económico de los equipos-estado que destrozan la economía e imponen sus propias reglas, rompiendo normas como la del Fair Play Financiero.

