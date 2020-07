Mourinho y Klopp cargan contra el TAS: "La decisión sobre el Manchester City es vergonzosa"

El Manchester City, finalmente, podrá jugar competición europea las dos próximas temporadas. Fue a comienzos de esta semana cuando el TAS hizo oficial su resolución, después de que en primera instancia el club del Etihad Stadium hubiera sido sancionado por la UEFA por haber incumplido presuntamente el Fair Play Financiero.

Las reacciones no se han hecho esperar -como la de Javier Tebas, a quien ya ha contestado el mismísimo Pep Guardiola-, mientras en el City todo es felicidad, otros técnicos de la Premier League han puesto el grito en el cielo después de la decisión del TAS. Uno de ellos es José Mourinho. El entrenador del Tottenham ha señalado que es "vergonzosa" porque "si no son culpables, no deberían pagar una multa".

"Ya sé que el dinero es algo fácil para ellos, pero son principios. La decisión es vergonzosa porque si el Manchester City no es culpable no tendría que pagar 10 millones. Si no son culpables, no deberían pagar una multa. Si son culpables, la decisión también es vergonzosa porque deberían ser sancionados", ha afirmado el técnico portugués.

Guardiola y Mourinho durante el United - City. REUTERS

"Son vergonzosas en ambos casos. Es un desastre. No estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que si no lo son, no deben pagar. No deben ser penalizados. Quizás son víctimas porque no hicieron nada y tienen que pagar millones para nada", ha sentenciado Mourinho sobre la decisión del TAS.

"No es un buen día para el fútbol"

Jürgen Klopp es el otro entrenador de la Premier League que ha lamentado que el Manchester City se quede sin correctivo después de haber incumplido el Fair Play Financiero, ya que considera que este fue una "buena idea" de la UEFA, pero que es una medida que no tiene sentido si no se cumple.

El técnico del Liverpool ha ido más allá al afirmar que "no es un buen día para el fútbol". "El Fair Play Financiero es una buena idea, pero para cumplirla. Si no la cumples, no deberías poder jugar", ha afirmado el alemán, quien ha llevado a los reds en la 2019/2020 a alzarse con el título liguero del campeonato inglés.

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool REUTERS

"Estoy contento porque el City pueda jugar en la Champions League el año que viene, pero sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol. "Creo que el Fair Play Financiero es una buena idea, porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastase de más", ha añadido Klopp.

El técnico del Liverpool ha dejado entrever así que si no se cumplen las normas del Fair Play Financiero o si cuando se incumplen el club que se las haya saltado no es castigado, el fútbol tal y como se conoce desaparecerá y será entonces cuando las personas más ricas del mundo podrán hacer lo que quieran con este deporte. "Creo que esto automáticamente llevará a una súper liga con unos diez clubes", ha finalizado el germano.

