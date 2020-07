Tebas: "Entre que venga Xavi o Neymar, prefiero que se quede Messi"

El presidente de LaLiga se ha posicionado en la gestión de la dirección deportiva del Barça de cara a su futuro. Javier Tebas tiene claro cuál sería su prioridad si fuera el responsable del equipo azulgrana: "¿Entre que vuelva al Barça Neymar o llegue Xavi de entrenador? Que se quede Messi en LaLiga".

También explicó en el foro World Football Summit Live que ha tenido lugar este lunes que, aunque no le compete, La Liga podría haber acabado con público en algunos lugares. "Es complicado. A lo mejor en algunos lugares sí. Hemos preparado un protocolo para la temporada que viene, o para ésta si alguna comunidad autónoma autoriza al club a hacerlo. Es más difícil contagiarse ahí que en las playas que veo a veces", sentenció el responsable de LaLiga.

Una de las guerras de Tebas en los últimos años ha sido llevar La Liga fuera de España. El responsable de la patronal afirmó que organizar un partido de la competición fuera de España, algo que LaLiga intentó hasta en dos ocasiones para jugar en Miami (Estados Unidos) no está ahora "ni entre las diez prioridades".

"No está ni entre mis 10 prioridades jugar un partido fuera de España", afirmó Tebas durante una entrevista que inauguró la semana de conferencias WFS Life, el congreso digital organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario Ronaldo Nazário, presidente del Real Valladolid.

LaLiga, que intentó que se jugaran en Miami el Girona-Barcelona de la jornada 21 de la temporada 2018/2019, y el Villarreal-Atlético de Madrid de la fecha 16 de la presente campaña 2019/2020, no pudo llegar a disputar esos partidos en el extranjero, que siguen siendo objeto de un proceso judicial.

Javier Tebas, durante el World Football Summit EFE

En el primer caso, ante la oposición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la FIFA, el Barcelona renunció a jugar el partido y el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid desestimó la demanda de la patronal de clubes contra la RFEF por este motivo; mientras que en el caso del Villarreal-Atlético la Federación no autorizó el partido y ese mismo juzgado no estimó la medida cautelar solicitada por LaLiga.

"Los dirigentes actuales de la Federación no autorizan ir a jugar a Miami porque consideran que esto es suyo y ya está. Hemos visto con esto del Covid-19 hemos visto que la integridad de la competición a veces sí y a veces no. Dicen que no porque piensan que no le beneficia al fútbol español ir fuera y que eso lo pueden decidir ellos y no es decisión de los clubes. Creo que eso llevará su devenir y ya está", explicó Tebas durante su intervención en el foro virtual 'WFS Live'.

El calor

Uno de los aspectos que ha generado más polémica durante esta reanudación han sido los horarios de los partidos, sobre los cuales Tebas aseguró que "sólo ha habido seis o siete partidos a más de 30 grados" y los que se han jugado a las 14.00 o las 17.00 "no han tenido más de 30 grados".

También sobre los encuentros de los lunes, un aspecto en el que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tienen un conflicto judicial pero en los que hubo acuerdo para jugar durante la reanudación tras la pandemia, Tebas dijo que estos encuentros han demostrado que el lunes es "un buen día para el fútbol y no perjudica al fútbol aficionado". El presidente de la patronal defendió que elegir el día de juego es "un activo de los clubes" siempre que no coincida con las competiciones que organiza la RFEF.

"Nuestra obligación es gestionar eso para los clubes. Nosotros consideramos que (jugar los lunes) le da más valor a los derechos y si valen más, más dinero recibirá la RFEF y el CSD. Desde 2015 el CSD da 56 millones de euros a las federaciones y nosotros les damos 43, creo que es importante que se piense que esta industria necesita estos días para seguir dando valor", amplió.

Tebas le puso "un 9" al protocolo sanitario aplicado para la vuelta a la competición, aseguró que LaLiga es la única liga europea que se encarga de todos los viajes de los equipos y afirmó que otras competiciones como la NBA de baloncesto estadounidense les pidió los detalles de su protocolo para conocer cómo lo habían realizado.

Respecto a si se podrá acabar la actual temporada con aficionados en algún estadio, dijo que es "complicado" y que no le compete a la patronal, sino a las comunidades autónomas, responsables de las medidas sanitarias una vez concluido el estado de alarma por la pandemia.

"Dependerá de las comunidades autónomas, al final de esta temporada o al principio de la que viene. No es mi obsesión, mi obsesión es que se termine la temporada", dijo Tebas, que admitió que cuando los aficionados puedan regresar será "algo molesto" ya que solo podrá acudir el 30% del aforo y los aficionados tendrán que acudir a un asiento y hora determinados, además de con mascarilla.



La realidad virtual

Javier Tebas, aseguró este lunes en el foro 'WFS Live' que la señal de televisión de los partidos de la competición con público y sonido recreados por realidad virtual se ha visto "hasta seis veces más" en España que el canal que ofrecía la imagen y sonido real del estadio.

"En España, dependiendo de los partidos, seis veces más ven la realidad virtual que el sonido del estadio", aseguró el presidente de LaLiga durante una entrevista que inauguró la semana de conferencias 'WFS Life', el congreso digital organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario Ronaldo Nazário, presidente del Real Valladolid.

Tebas explicó que esta innovación tecnológica, que ha permitido recrear la presencia de espectadores sobre las gradas vacías e incorporar sonido similar al del público a las retransmisiones de televisión en la reanudación de la competición tras la pandemia, ha sido "muy importante" en el retorno del fútbol español.

"Yo sé que en muchos lugares ha generado vértigo, todo lo que es nuevo genera mucho vértigo. Nosotros tomamos la decisión, no arriesgada porque tenías dos canales, pero a nivel internacional no, y las felicitaciones que hemos tenido han sido muy importantes, de casi todos los operadores, y estoy convencido que hay muchos sitios que se deben pensar que hay gente en los estadios", añadió.

El ejecutivo de la patronal de clubes profesionales españoles aseguró que LaLiga ha sido "el primer espectáculo en directo en el mundo" que incorporado "realidad virtual en directo", ya que el cine o las series de televisión lo habían hecho sin emitir en directo y ha recordado que a nivel internacional no ha habido dos canales, sino solo uno, el que incorpora público virtual.

A falta de cuatro jornadas para finalizar la competición, Tebas se mostró confiado en que podrán acabar los campeonatos, aunque admitió que le inquietan los rebrotes que puedan "generar alarma", y dijo que haber conseguido retomar el campeonato no es el logro más importante de su etapa de siete años al frente de LaLiga, ya que el control económico y la venta centralizada de derechos audiovisuales han sido "dos hitos muy necesarios" para la patronal.

