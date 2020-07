El palo de Casillas a la Federación por su fugaz aparición en el recuerdo a la Eurocopa 2012

La Selección cumplía, como cada 1 de julio, ocho años este miércoles desde que cerró ese fantástico círculo Eurocopa - Mundial - Eurocopa con la consecución de la Eurocopa 2012 en Kiev. Y todo ello no pasó desapercibido para la Federación, que subió a las redes un vídeo para recordar aquel feliz momento que confirmaba la hegemonía del fútbol español.

Algo así no parece ser motivo para crear polémica alguna, pero esta RFEF es capaz de eso y más. En los 45 segundos de vídeo, la imagen de Iker Casillas, capitán de esa Selección y jugador trascendental en en la consecución del título, solo aparece un segundo. Las redes no dejaron pasar sin comentar esta circunstancia, pero es que tampoco lo dejó de lado el protagonista de la polémica.

El que fuera portero de La Roja dedicó en la noche de este miércoles un tuit a la cuenta de la Selección. "No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección!", escribía en su cuenta de Twitter Casillas. El que fuera candidato a la presidencia de la Federación tampoco tuvo feedback en su recuerdo del instante, como si lo tuvieron Sergio Ramos o Juan Mata, por ejemplo.

No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección! #BuenasNochesATodos — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020

Parece evidente que la tensión que existe con Luis Rubiales por la pugna que iniciaron y que el portero limó tras descartar su candidatura también ha provocado que se le intente borrar de la historia de los triunfos que ha conseguido la Selección. Esto no pasó desapercibido si era la intención de los encargados de llevar las redes sociales de la Federación.

Solo un equipo la historia ha logrado el triplete EURO + Mundial + EURO. Este 1 de julio se celebran 8 años de aquella gesta. ¡¡INOLVIDABLE!!



https://t.co/2SgIO6qzNh#SomosLeyenda pic.twitter.com/Aj3NhRmW8u — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2020

Casillas obtuvo el respaldo de mucha gente con esta cuestión, pero el más llamativo fue el de Javier Tebas. El presidente de LaLiga también se pronunció sobre esto que había sucedido. "La Historia de la Eurocopa 2012 , quedó grabada en las retinas de millones de españoles , a pesar que @SeFutbol "olvide". @IkerCasillas no eres tú quien debe pedir perdón. El fútbol español te debe una...", escribió en Twitter el responsable de la patronal del fútbol español.

La Historia de la Eurocopa 2012 , quedó grabada en las retinas de millones de españoles , a pesar que @SeFutbol "olvide". @IkerCasillas no eres tú quien debe pedir perdón. El fútbol español te debe una... https://t.co/YvmJNyhxV6 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 2, 2020

Casillas es una de sus 'Leyendas' de LaLiga y todo lo que sea atizar a Luis Rubiales le sirve a Tebas. Con esta excusa, a pesar de no nombrarse directamente, se hace patente que el hacha entre ambos no ha sido enterrado del todo. De hecho, se relacionó la candidatura del que fuera portero con el presidente de la patronal de los clubes de fútbol, algo que se negó por las dos partes.

