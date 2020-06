Casillas recuerda el triunfo ante Italia en la Euro 2008: "Sabíamos que íbamos a ser campeones"

Iker Casillas siempre quedará en la historia como uno de los pilares angulares de la Selección que dominó Europa y el mundo desde 2008 hasta 2012. Y todavía se acuerda bien de aquellos éxitos. El exguardameta del Real Madrid ha recordad en su cuenta de Instagram uno de los partidos más importantes con el que empezaría todo este camino tan glorioso de nuestro combinado nacional.

Se trata de la victoria contra Italia en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008. Un triunfo sufrido, que llegó en la tanda de penaltis. Los dos grandes protagonistas fueron el propio Casillas y un jovencísimo Cesc Fábregas que anotó la pena máxima definitiva. Precisamente, la foto de su compañero celebrando ha sido la elegida por Iker para recordar aquel día en las redes sociales.

"Podrá pasar otro año, y otro, incluso otros 12 más pero ese mismo recuerdo quedará imborrable para todos. Al menos para mí", recuerda Casillas de aquella noche. Era la fase de cuartos de final y allí esperaba nada más y nada menos que la campeona del mundo por aquel entonces, Italia.

"Desde que pasó Italia, y sabíamos que nos enfrentábamos en cuartos de final de la Euro 2008, no tuvimos ningún miedo. Les respetábamos, muchísimo. Eran los actuales campeones del mundo. Si ese respeto no se gana con ese calificativo, apaga y vámonos", escribe sobre las sensaciones que tenían entonces en el vestuario de cara al partido.

Iker recuerda al detalle ese día. Desde el tiempo que hacía en Austria hasta sus nervios: "Era un día de calor en Viena. Mucho calor. De los nervios no me acuerdo si hubo una medio tormenta que pasó cerca del estadio".

El partido ante Italia

Así define cómo fue ese partido: "Un estrés continuo. 90 minutos largos. Una prórroga más larga aún. Y unos penaltis, por fin, felices! Esa emoción de aquel grupo, esa alegría y ese jolgorio después de clasificarnos. En ese momento, sabíamos que íbamos a ser campeones. Desparpajo jugando, confianza y mucho trabajo".

Y termina explicando por qué eligió la foto de Fábregas para recordar aquello: "De todas las fotos que he buscado me gusta esta de Cesc Fábregas. Con sólo 20 años nos llevó a la línea de salida de una etapa gloriosa! Seguramente, en ese momento no lo sabía, era un crío. Nos hizo felices a todos los españoles. El famoso día D. La hora H".