Horario y en qué canales ver el FC Barcelona - Atlético de Madrid de La Liga

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un nuevo duelo de la La Liga. El partido dará comienzo a las 22:00 de este martes, 30 de junio de 2020, y podrá ser seguido a través de la televisión en los canales: Movistar LaLiga (M46 O110), Movistar LaLiga UHD (M440 O111), Mitele Plus, Movistar LaLiga 1 (M47 O112), LaLiga TV Bar.

Tras dejarse cuatro puntos en los últimos tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que desafía al conjunto azulgrana más que al equipo rojiblanco, instalado en la tercera posición que ha fijado ya como objetivo prioritario, pero ante un escenario en el que nunca ha ganado Diego Simeone.

Aunque este lunes Quique Setién negó que hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas en la entidad azulgrana.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez responsabilizó al entrenador de los malos resultados fuera de casa, y minutos antes, en una pausa del choque en Vigo, un airado Leo Messi no quiso atender a las indicaciones que el segundo de Setién, Eder Sarabía, intentaba hacerle una y otra vez desde la banda.

El equipo no gana ni tampoco convence con su juego, sobre todo en las segundas partes. Y las sensaciones no son buenas. No parece, por tanto, un buen momento para jugarse LaLiga ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.

Para el Atlético es el mejor momento de la temporada... Y el peor rival de Simeone. Al optimismo de sus cuatro triunfos consecutivos, de una reacción contundente frente a las dudas con las que se marchó al parón por la covid-19 y de una tercera posición hoy indiscutible, porque incluso tiene el margen de error de aquí hasta el final del curso hasta de una derrota que le otorga su distancia de cuatro puntos respecto al Sevilla, cuarto, contrapone unos precedentes en el Camp Nou que alientan casi todo lo contrario.

Cierto es que allí conquistó una Liga en la última jornada del curso 2013-14, con aquel cabezazo para la historia del club del uruguayo Diego Godín y con un empate (1-1), como también lo es que de sus 12 desplazamientos allí entre la Liga, la Copa del Rey, la Champions League y la Supercopa de España no venció ninguno: cinco igualadas y siete derrotas.

FC Barcelona - Atlético de Madrid, horario del partido

Horario en países de Europa

Horario en países de América

Horario en países de Asia

Horario en países de África

Horario en países de Oceanía

