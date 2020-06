Maradona, una vida de desenfreno: su currículum de escándalos, agresiones y problemas con las drogas

¿Cómo el mejor futbolista de todos los tiempos ha acabado siendo noticia en los últimos años por sus salidas de tono y escándalos? Diego Armando Maradona (59 años, Argentina) es considerado por muchos como el jugador más grande de la historia, otros hablan de Pelé o, más recientemente, de Messi, pero en el caso del argentino su currículum de éxitos está a la par con el de escándalos.

Actualmente, 'El Pelusa' ejerce como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, pero eso no ha impedido que se sucedan los capítulos en los que el ahora técnico aparece en un estado muy deteriorado. El último, un vídeo en el que se le ve bailando con su actual pareja y en el que apenas puede levantar los pies del suelo, sin poder seguir el ritmo y bajándose los pantalones.

Un 'calvo' que no ha tardado en dar la vuelta al mundo. Todos los medios del planeta recogieron la imagen de Maradona enseñando el culo y poniendo de relieve lo lamentable de su estado. Imágenes o vídeos como este se han vuelto más habituales de lo que deberían y es que el historial del astro argentino con todo tipo de polémicas es tan amplio como su legado dentro de los terrenos de juego.

Maradona se arranca a bailar al ritmo de Los Palmeras y acaba bajándose los pantalones

"Vergüenza Mundial", este titular fue el más común en los medios después del espectáculo bochornoso que protagonizó durante la Copa del Mundo disputada en Rusia en el año 2018. Durante el partido entre Argentina y Nigeria se pudo ver al exfutbolista más revolucionado de lo habitual. Haciendo gestos que nadie entendía y que las cámaras de los periodistas y de los aficionados plasmaron por cientos.

'El Pelusa' afirmó que se sintió indispuesto y que los médicos le recomendaron en el descanso que se fuese a su hotel. Sin embargo, él decidió quedarse. El gol de Rojo le llevó al éxtasis, incluso algunos de sus acompañantes le tenían que sujetar y acabó dedicando varias peinetas a los aficionados que se encontraban en el estadio viendo el encuentro del Mundial.

Maradona, como loco durante el partido entre Nigeria y Argentina del Mundial de Rusia EFE

Maradona aseguró que había sufrido una descompensación y que le dolía la nuca, pero finalmente no tuvo que ser hospitalizado. En otras ocasiones sí que ha tenido que ser ingresado y es que su vida está llena de capítulos de excesos, de suspensiones por dopaje y también de agresiones.

Positivos por dopaje

Grandes éxitos y récords a un lado, la historia del astro argentino en el fútbol va ligada también al dopaje. En Europa, dio el salto del Barcelona al Nápoles después de la agresión a Miguel Ángel Sola en la final de la Copa del Rey del año 1984. La RFEF le sancionó con tres meses de suspensión y el por entonces jugador acabó poniendo rumbo al sur de Italia.

Fue en Nápoles donde se le vinculó con la Camorra y también fue allí cuando en 1991 dio positivo en un control antidoping por primera vez en su carrera. Positivo por cocaína, hecho por el cual la Federación Italiana le sancionó con 15 meses alejado de los estadios. Después de este castigo y ya en Argentina, fue detenido después de que la policía registrase su casa en Buenos Aires.

Diego Armando Maradona

En su domicilio le encontraron cocaína y fue arrestado, para después pagar una fianza y quedar en libertad. Pero este hecho le llevo a tener que someterse a un tratamiento de rehabilitación. Lejos de recuperarse totalmente, en 1994 volvió a dar positivo por dopaje en el Mundial de Estados Unidos de aquel año, algo que le dejó fuera del torneo más importante a nivel de selección en el fútbol.

En los análisis encontraron hasta cinco sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina. De inmediato tuvo que abandonar la concentración de la Albiceleste y fue suspendido 15 meses. "Me cortaron las piernas", dijo entonces. Años más tarde, la WADA (World Anti-Doping Agency) dictaminó que la cantidad que injirió no era lo suficientemente grande como para ser considerada dopaje. En 1997, después de un Boca Juniors - River Plate, anunció su retirada.

Prueba de paternidad

Uno de los grandes escándalos que protagonizó en el país transalpino fue el acaparó portadas en 1992. El 6 de mayo de aquel año, la justicia italiana dictaminó que era el padre del hijo de Cristina Sinagra. A ella la conoció mientras jugaba en el Nápoles y mientras la mujer aseguraba que su hijo era de Maradona, este lo negó e incluso rechazó hacerse las pruebas de ADN en tres ocasiones.

Por este motivo, las autoridades adjudicaron la paternidad del entonces menor de edad al futbolista, a quien se autorizó a llevar el apellido Maradona. Además, el mítico '10' fue obligad a pagar 4.000 dólares al mes en concepto de manutención. No fue hasta 2016 cuando se dio el encuentro entre padre e hijo -Diego Jr.- en Buenos Aires.

Problemas con las drogas

Del dopaje... a las drogas. Después de abandonar el fútbol ha entrado y salido de varias clínicas. A principios del año 2000 fue ingresado por sobredosis de cocaína en Punta del Este. Días después de este capítulo negro, se trasladó a Cuba para dar comienzo a un tratamiento de rehabilitación.

Precisamente desde Cuba voló a Argentina en 2004 para ser ingresado por una crisis hipertensiva, con un cuadro basal de cardiopatía dilatada. Los excesos de tantos años comenzaron a hacer mella en la salud de un Maradona que iba de mal en peor. En suelo cubano, en ese mismo año, también llevó a cabo un tratamiento 'dudoso' para un nuevo proceso de desintoxicación en una clínica neuropsiquiátrica.

Nunca ocultó su buena amistad con Fidel Castro. De hecho, aseguran que fue el dictador cubano el que ayudó a 'El Pelusa' a superar su adicción a las drogas y del que él mismo dijo que era como su "segundo padre". Pero fue también en este país donde fue fotografía durante una orgía, en las imágenes parece que estuviese bajo los efectos de los estupefacientes, además de desnudo.

Diego Armando Maradona y Fidel Castro Reuters

Sus problemas de salud han continuado. Sus adicciones le han provocado, entre otros achaques, una hepatitis química, aguda y tóxica, por la cual fue internado en el año 2007. Después de recibir el alta tras su ingreso, tuvo que volver al hospital hasta que le derivaron al Sanatorio de los Arcos en Buenos Aires.

En los últimos años se ha especulado mucho con posibles afecciones, pero lo que sí es cierto es que el pasado 2019 se temió por su vida, una vez más, después de que tuviese un sangrado estomacal y fuese sometido a una endoscopia. Él volvió a quitar importancia a sus problemas entonces: "No fue nada".

Múltiples agresiones

Si su historial de consumo de sustancias prohibidas es largo, el de agresiones de distinta índole también. Si se quedó fuera del Mundial de EEUU por dopaje, meses antes de la cita agredió a un grupo de periodistas y fotógrafos con un rifle de aire comprimido en Buenos Aires. Por este hecho fue condenado con dos años de prisión, los cuales quedaron en suspenso, además de tener que indemnizar a los agredidos.

A partir del 2006, sus altercados fueron cada vez más comunes. De la agresión a Miss Bora durante sus vacaciones en la Polinesia -acusado de romperle un vaso en la cabeza después de la modelo protagonizase un enfrentamiento con su hija Gianna-. Volvió a agredir a un periodista en 2009, hecho por el que fue suspendido por la FIFA durante dos meses.

De ahí a la agresión a un aficionado en Dubái en 2011, al que propinó una patada en la mano después de que el fan se metiese en una fotografía que Maradona se estaba haciendo con una pancarta de apoyo. También ha sido denunciado por su pareja Rocío Oliva en 2014, aunque siguieron juntos. En 2017, ambos tuvieron una fuerte discusión en un hotel de Madrid que acabó con la policía de por medio, pero ninguno de los dos presentó cargos.

'La Mano de Dios'

Es inevitable no recordar 'La Mano de Dios' cuando se habla de las polémicas de Diego Armando Maradona. 'El Pelusa' hizo el gol más famoso de la historia con la mano en un partido entre la Albiceleste y la selección de Inglaterra en el Mundial de 1986. También marcó aquel día, un 22 de junio, el considerado como mejor gol de todos los tiempos y sobre ello ha bromeado en alguna ocasión.

Maradona y 'La Mano de Dios'

"Si pudiera viajar atrás y cambiar la historia, lo haría. Pero el gol sigue siendo un gol y no puedo cambiar la historia. He marcado un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. En el primer gol Shilton pensó que yo iba a chocar contra él. Eso es lo que pasa en esas jugadas, siempre. Pero yo me hice chiquito y salté. No sabía si iba a llegar, tampoco si me lo iban a cobrar, pero no la iba a dejar pasar", dijo durante una entrevista para Infobae años después.

"Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas", añadió el ahora entrenador argentino. Un genio sobre el verde que ha ido acompañado siempre de la mano con los escándalos y la polémica. Para el recuerdo sus goles y su fútbol. Para el olvido el lamentable estado de los últimos años.

