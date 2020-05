De Movistar+ a Netflix, el boom de los documentales deportivos: el porqué y los próximos estrenos

'The Last Dance' ha sido un éxito global. Ver desde dentro a los Chicago Bulls de Michael Jordan, con imágenes inéditas de los años 80 y 90 de uno de los equipos más míticos de la historia, ha supuesto más que un estímulo para los amantes del deporte durante las últimas semanas de confinamiento. Air Jordan vuelve a estar de moda varias décadas después y también lo están los documentales deportivos.

¿Qué tienen de especial este tipo de producciones? "Historias con alma", nos dice a EL ESPAÑOL Juan Andrés García Ropero, 'Bropi', director de deportes de Movistar+. Ahí está la magia de los documentales deportivos, que además presentan diversos formatos. Desde una serie de diez capítulos, hasta piezas que abarcan media hora o hasta dos de nuestro tiempo y que nos trasladan al vestuario de equipos gloriosos o hasta las casas y barrios de nuestros ídolos.

La llegada de las plataformas de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime han ayudado a incrementar el volumen de este tipo de producciones, sin olvidarse de clásicos de nuestro país como Informe Robinson. Los secretos de los equipos y los deportistas llaman la atención del espectador y también ese toque vintage que tienen muchos de ellos.

Estrellas vintage y del presente

"Viendo nuestros últimos éxitos, notamos que hay una fuerte atracción por contenidos, digamos, vintage. Historias del deporte de los ochenta-noventa, que probablemente junten frente al televisor a padres y a hijos recordando momentos y personajes. Nos ha pasado con La Quinta del Buitre, Fernando Martín, Maradona…", señala 'Bropi'.

All or Nothing: Manchester City, de Amazon Prime

De ídolos del pasado a los actuales. En los últimos años se han visto producciones que enseñan los entresijos de grandes clubes de fútbol de ahora -como All or Nothing: Manchester City (Amazon Prime, 2018)- o de otros más humildes -Sunderland 'til I die (Netflix, 2018)-. También se han visto otras obras centradas en las carreras futbolísticas de jugadores en concreto, desde Messi hasta Kroos, pasando quizás por una de las más ambiciosas, como es la docu-serie El corazón de Sergio Ramos (Amazon Prime, 2019).

Aunque no siempre va de estrellas. La gente también "encuentra personajes que no suelen tener hueco en los informativos, o si lo hacen ocupan un minuto de una noticia pero que tienen una historia detrás por contar en 50'", explica 'Bropi'. Estas han ido de la mano infinidad de veces en nuestro país de la mano del programa que ha llevado desde hace casi quince años Michael Robinson.

El Informe más especial

Tras su triste pérdida, él será el protagonista del Informe Robinson más "sentimental" y "especial". Se tratará de una entrevista grabada apenas diez días antes de su fallecimiento y que en Movistar+ quieren "que se convierta en el mejor 'Informe' hecho" y "que sea un gran ejemplo del enorme legado que ha dejado Michael en la redacción". Tras más de una década a sus espaldas, más de un centenar de capítulos respaldan este programa que ha ido a casa de las estrellas más grandes y ha pasado por la tierra de los campos más humildes.

Informe Robinson, programa de Movistar+

Pero, ¿por qué este repentino repunte del género? "Habría que contextualizarlo en la situación que vivimos", dice 'Bropi'. "En un mes de abril normal, por ejemplo, con todas las competiciones de todos los deportes en fases decisivas de su calendario, un estreno como 'The Last Dance' podría haber tenido un resultado bueno, pero, tal vez, no tan espectacular. Ahora bien, es un género que siempre va a tener seguidores y van a ir creciendo, al tiempo que dan personalidad a sus productores", explica.

Además, recalca que este tipo de documentales, tanto de producción propia como los de ajena, tienen muy buenos datos de consumo en su plataforma. "Hay que tener en cuenta que la multidifusión de un documental de deportes tiene una muy buena curva de crecimiento en su audiencia, consumiéndose muy bien, según nuestros estudios, hasta su 10ª emisión", añade.

The Undertaker en 'The Last Ride', de WWE Network

En la carpeta de los documentales deportivos hay hueco para todos, aunque el deporte rey suele llevarse la palma. Senna, Hoop Dreams, Free Solo o Last Chance U son algunos de ellos que no van de fútbol y a los que la crítica alaba. Incluso hay empresas deportivas que llevan su propia plataforma de streaming, como es el caso de WWE (World Wrestling Entertainment), que hace unas semanas estrenó en su WWE Network The Last Ride, una serie documental de cinco capítulos que acompaña al luchador The Undertaker durante los últimos años desde una perspectiva muy personal.

Kobe, Armstrong, Brady, Casillas...

Y, ahora que los documentales deportivos están en la cima, no parece que vayan a parar de producirse. Kobe Bryant será el siguiente en seguir los pasos de Michael Jordan y su The Last Dance. La Mamba será homenajeado con una serie que contará de cerca su despedida de la NBA con imágenes inéditas y ya se han apuntado otras leyendas de la liga como Magic Johnson.

En Estados Unidos ahora se habla de Lance (ESPN), un documental en el que Lance Armstrong cuenta toda la verdad de su carrera profesional y su apoyo en el dopaje y que ha sido un rotundo éxito en su estreno.

Hace un año, digamos que nací. Gracias a mi familia y a todos los que lo hicieron posible, sin ellos no estaría hoy aquí. Hola @MovistarPlus, ¿contamos mi historia? #CasillasEnMovistar #hace1año pic.twitter.com/6svrjdFcYe — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2020

En España, Movistar+ estrenará el proyecto "mas ambicioso en el que nos hemos embarcado hasta ahora" y que ya está en fase de producción. El protagonista será Iker Casillas. "Llevamos un año siguiéndole de cerca, comprobando cómo un infarto le pudo costar la vida y cómo se la está cambiando por completo. Vamos a vivir desde dentro cómo decide su futuro y cómo recuerda su extraordinario pasado deportivo", nos explican a EL ESPAÑOL.

Otros que no habrá que perderse en Movistar+ serán un especial sobre los 10 años del Mundial de Sudáfrica o un retrato del colectivo LGTBI en el deporte. Ambos están ya en proceso de edición y se estrenarán a finales de junio, principios de julio.

En Estados Unidos, las superproducciones también están que echan humo y no van a escatimar en gastos. Apple TV+ acaba de presentar Código de grandeza, que dedicará cada episodio a grandes nombres del deporte y la leyenda de la NFL Tom Brady lanzará en 2021 otro documental con el nombre Man in the arena, que constará de nueve capítulos. Larga vida a los documentales deportivos.