'The Last Ride', detrás del personaje de Undertaker: el último gran documental sobre deporte

The Undertaker en The Last Ride

The Last Ride. O, en español, el último viaje. Todo conocedor del wrestling norteamericano y por ende de World Wrestling Entertainment (WWE) asocia estas tres palabras a una de sus figuras más icónicas: The Undertaker. The Last Ride es uno de sus movimientos más característicos sobre el cuadrilátero y ahora es también el nombre de un documental centrado en los últimos años en el que se retrata su lado más personal.

Mark Calaway (Houston, 1965) es el nombre real de The Undertaker. A muchos ni les sonará y es que a lo largo de su extensa carrera en la WWE siempre ha cuidado al máximo su personaje y toda la mística que le rodea. El Enterrador, como también se le conoce aquí en España gracias al dúo que conformaron Héctor del Mar y Fernando Costilla en las retransmisiones, es una de las figuras más emblemáticas de todos los tiempos de este deporte y ahora se abre en canal en The Last Ride.

En este documental, que consta de cinco capítulos y que se emite en exclusiva en la plataforma WWE Network, The Undertaker se quita una vez más su sombrero y su traje de lucha pero esta vez para que sea Calaway el que narre sus aventuras en el ring durante los últimos tres años.

"Los fans van a aprender mucho. Verán cómo es realmente el hombre detrás del sombrero a nivel personal. Creo que se sorprenderán por el contraste entre Undertaker y Mark Calaway. Verán una gran diferencia entre los dos y una buena razón por la que los mantuve separados durante tanto tiempo", explica el propio Calaway sobre la serie documental.

The Undertaker contra John Cena en Wrestlemania 34 WWE

La serie parte desde los días previos a su combate en Wrestlemania 33 (2017), donde enfrentaría a Roman Reigns y sumaría su segunda derrota en el magno evento a lo largo de su trayectoria. The Last Ride también ahonda en los inicios de Undertaker y sus más de 30 años de carrera, pero las cámaras acompañan de cerca a la superestrella durante los últimos tres años.

"Fue realmente extraño, porque obviamente todos saben que he sido muy protector con el personaje de The Undertaker, lo que se ve y lo que no se ve. Así que fue muy extraño e inicialmente incómodo para mí tener equipos de cámaras siguiéndome. A medida que pasamos por esto, me sentí más cómodo y, obviamente, permití más acceso a todo. Estoy contento, porque creo que esta docuserie va a impresionar a la gente", dice Calaway sobre The Last Ride.

End of an Era

La serie comenzó a emitirse el pasado 10 de mayo en WWE Network y EL ESPAÑOL ha tenido acceso adelantado al tercero de sus capítulos, que será emitido en España este domingo. En este episodio se cuentan los detalles de la pelea entre Undertaker y John Cena en Wrestlemania 34, que 'reconcilió' a Calaway con la industria pero que por su corta duración (de solo tres minutos) le dejó una sensación de "vacío". Aquello le motivó a volver a entrenar para seguir combatiendo.

Su siguiente función fue semanas después en el primer evento de WWE en Arabia Saudí, The Greatest Royal Rumble, donde luchó contra Rusev. Tras una última noche en el Madison Square Garden, en la que se midió a las estrellas actuales, Galaway se negó a abandonar: "Podía ser el momento de llegar a casa y quedarme allí, pero... no fue así". Vince McMahon, presidente de la empresa, le llamó y le propuso luchar ante Triple H en SuperShowdown, que se celebró en 2018 en Australia.

Triple H y Shawn Michaels con Kane y Undertaker WWE

Bajo el título de End of an Era (El final de una era), el tercer capítulo profundiza en la serie de combates que mantuvo Undertaker contra Shawn Michaels y Triple H durante cuatro años seguidos (desde Wrestlemania 25 hasta Wrestlemania 29) y su reencuentro en 2018 en Australia, que se acabó alargando hasta una pelea por duplas meses más tarde en Arabia Saudí (Crown Jewel). La pelea que enfrentó a Brothers of Destruction (Undertaker y Kane) y DX (Triple H y Shawn Michaels) acabó siendo un "desastre" como reconoce Calaway.

El propio Triple H es otro de los protagonistas a los que se entrevista en el documental. También Shawn Michaels, Big Show, Edge, Dave Bautista y un largo etcétera de figuras de este deporte aparecen en esta serie para contextualizar los episodios de la carrera de Undertaker. También lo hace su actual esposa, la exluchadora Michelle McCool, que revela el calvario de su marido durante los últimos años por culpa de las lesiones y el deseo de la propia leyenda de seguir luchando para agrandar su legado.

The Undertaker y su esposa, Michelle McCool WWE

Paralelismos con The Last Dance

The Last Ride muestra el lado oculto de una de las mayores leyendas de la WWE como lo ha hecho durante las últimas semanas el exitosos documental The Last Dance, que narró los triunfos y misterios de la carrera de Michael Jordan en la NBA y, concretamente, los Chicago Bulls. Los paralelismos entre ambas series no se quedan solo en el nombre, aunque Calaway ya apuntó que en su documental se aborda un plano más personal.

"Soy muy consciente de ello y en realidad la estoy viendo. Hay comparaciones, pero creo que la diferencia es que ellos hablan de, más o menos, los últimos años en que los Bulls estuvieron juntos en su three-peat. Obviamente, hay algunas similitudes, pero creo que The Last Ride es un poco más personal, más a nivel personal, pero igualmente intrigante e interesante", señala sobre las comparaciones. Todo fan del wrestling tiene ya la oportunidad de conocer más profundamente a uno de sus grandes ídolos.