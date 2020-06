Setién: "Es entendible que pensemos que el VAR no se utiliza bien"

Quique Setién ha seguido con la tendencia de ataques al arbitraje que inició él mismo la semana pasada y que dio continuidad Gerard Piqué después del empate ante el Sevilla. El entrenador cántabro se ha referido al uso del VAR en los encuentros del Real Madrid, algo que le ha hecho pensar "por qué unas acciones se revisan y otras no" y que el videoarbitraje "no se está utilizando bien".

"La realidad es que yo no especulo, yo escucho palabras y al acabar un partido expresas la frustración y puedes no afinar bien en tus comentarios. El VAR nos proporciona una visión mucho más clara de la realidad. Es entendible que pensemos por qué unas acciones se revisan y otras no, en unos partidos y otros no, y eso te hace pensar que no se está utilizando bien", explicó el técnico del Barça.

Setién no ha eludido las preguntas ni ha querido evitar la polémica arbitral en la rueda de prensa previa al choque frente al Athletic Club de Bilbao. "Hay cosas que no podemos controlar. Todo el mundo vio el partido de ayer y cada uno sacará sus valoraciones. Piqué siempre me ha parecido una persona muy inteligente", sentenció en referencia a las declaraciones del central en el campo de Nervión.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.