Gerard Piqué ataca a Edu Aguirre, de El Chiringuito: "Te has pasado de la raya"

Gerard Piqué ataca a Edu Aguirre, de El Chiringuito

Gerard Piqué se ha visto envuelto en una disputa en las redes sociales con Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de MEGA. Todo surgió de las críticas del central azulgrana al arbitraje de La Liga, después de que el Barcelona empatara a cero en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Piqué explotó a pie de campo y sus declaraciones armaron mucho revuelo.

"Viendo las dos jornadas que llevamos va a ser muy difícil que el Real Madrid pierda puntos", dijo Piqué. El defensa culé se refería a que el club blanco había sido ayudado por los arbitrajes, a su modo de ver, en las dos primeras jornadas tras la reanudación del fútbol. En el partido contra el Valencia hubo polémica por un gol anulado a Rodrigo Moreno.

Edu Aguirre, madridista confeso y amigo personal de Cristiano Ronaldo, criticó las palabras de Piqué con un tuit que no pareció sentar nada bien al central: "Hay que venir llorado de casa", escribió citando las quejas arbitrales. Pero, para sorpresa de todos, el exinternacional replicó a las tres de la madrugada de una forma que está armando revuelo: "Te has pasado de la raya", escribió.

Gerard Piqué ataca a Edu Aguirre, de El Chiringuito

Piqué respondió a Edu Aguirre cuando el Barcelona aterrizó en la ciudad condal, aproximadamente, tras jugar a las 22:00 horas en Sevilla. El tuit no ha sido borrado por el jugador azulgrana, y por tanto sigue estando visible en su cuenta en la red social, ni tampoco ha recibido una respuesta por parte del tertuliano.

Su pique en 2018

No es el primer roce entre ambos en público. Ya en 2018 tuvieron sus más y sus menos en una zona mixta tras un partido de preparación de la Selección para el Mundial de Rusia. Edu Aguirre le preguntó por los pitos de la afición, aunque en aquel momento parecía que el asunto estaba más calmado en el ambiente que en anteriores tiempos.

Piqué respondió sobradamente enfadado: "Por qué os interesa tanto, es que no lo entiendo, por qué le dais tanta bola, por qué no habláis de fútbol... Por qué sigue siendo noticia, porque queréis vosotros", le dijo.Y añadió dirigiéndose expresamente al colaborado de El Chiringuito: "Llevas un año y medio preguntándome esto... tú lo haces importante...".

Las quejas de Piqué

Volviendo a las palabras de Piqué tras el partido contra el Sevilla, esto fue lo que dijo: "Ha sido un partido exigente. Ha sido un partido competitivo. El empate nos deja en una posición que no nos permite depender de nosotros", comentó el futbolista catalán en declaraciones a Movistar+ una vez concluido el partido.

Piqué señaló que se le habían "escapado dos puntos" porque tuvieron mas ocasiones que el Sevilla y "el control del partido".

"Hemos generado, pero no nos ha dado para ganar. Ganar esta Liga va a ser muy difícil, se van a perder pocos puntos. Vistas las dos primeras jornadas va a ser difícil que el Madrid pierda puntos, va a ser difícil ganar la liga, pero lo vamos a intentar", reiteró.

El Barça, en problemas

El Barcelona ahora ve como su liderato corre peligro y sus jugadores parecen perder los nervios. El empate contra el Sevilla deja en manos del Real Madrid, que tendrá que ganar este domingo a la Real Sociedad, la primera plaza. Las tornas han cambiado con este último resultado de los culés y ahora son los blancos los que dependen de sí mismos.

A su vez, en el vestuario del Barça parece que no van bien las cosas. A la rajada de Piqué y su encontronazo con Edu Aguirre, se suma el polémico enganchón que tuvo Messi con Diego Carlos en el partido. El argentino pudo ser expulsado, pero el colegiado prefirió dejarlo estar.

[Más información: Piqué, irónico: "Viendo estas dos jornadas, va a ser difícil ganar esta Liga"]